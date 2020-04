Hier, lors de la désormais traditionnelle conférence de presse, le ministre de la santé Jacques Raynal a demandé à la population de faire un effort supplémentaire, durant cette période confinement, en prévision du weekend de Pâques.

À quelques jours des festivités des fêtes de Pâques, le ministre a invité la population polynésienne à prendre ses précautions, notamment en respectant les mesures barrières et autres recommandations d’hygiène. « Pour le weekend de Pâques, nous demandons à la population un effort supplémentaire en évitant de sortir du cercle familial, de la maison et si possible, de prendre le repas de Pâques en ayant appliqué des mesures barrières avec une certaine distance par rapport aux convives » a affirmé hier le ministre.

Le ministre de la Santé demande donc à la population de rester extrêmement vigilante pendant le weekend de Pâques.

« Pas de levée de confinement »

Jacques Raynal a concédé qu’il était toutefois difficile de pouvoir tout contrôler, en cause notamment les porteurs sains qui demeurent difficiles à identifier, en raison de l’absence significative de symptômes du Covid-19. Rappelons qu’un porteur sain reste tout de même touché par la maladie et peut transmettre l’agent infectieux à d’autres personnes avec qui il est en contact. « Certains signes tendraient à montrer que nous ne contrôlons pas tout. Je vous ai souvent parlé des porteurs sains que nous avons du mal à identifier, et malgré les prélèvements que nous faisons. Sont-ils nombreux ou pas ? On ne sait pas ».

Ainsi, sur la base de ce constat, le ministre de la Santé a affirmé que pour le weekend de Pacques, les levées de confinements n’auront pas lieu.