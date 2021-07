Pass sanitaire étendu, vaccination des soignants… L’essentiel des annonces d’Emmanuel Macron

Alors que le variant Delta progresse et que la vaccination ralentit, le président Emmanuel Macron s’est de nouveau adressé aux Français, lundi depuis l’Élysée. Lors de cette allocution très attendue, le chef de l’État a notamment annoncé la vaccination obligatoire des soignants sous peine de sanctions et l’extension du pass sanitaire. Autant de mesure qui ne sont jusqu’à preuve du contraire pas applicable en Polynésie. Europe 1 fait le point sur ses annonces.

Vaccination obligatoire pour les soignants en métropole

« C’est une nouvelle course de vitesse qui est engagée », a lancé Emmanuel Macron, évoquant « un été de mobilisation pour la vaccination ». Estimant indispensable de « vacciner un maximum de personnes, partout et à tout moment », le président de la République a annoncé que la vaccination sera désormais obligatoire « dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile ».

Par ailleurs, a-t-il ajouté, la question de la vaccination obligatoire pour tous pourrait se poser à terme. « En fonction de l’évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français, mais je fais le choix de la confiance et j’appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd’hui au plus vite », a déclaré Emmanuel Macron. « Neuf millions de doses vous attendent dès aujourd’hui qui n’ont pas encore été injectées, et nos commandes continuent d’arriver. Que ce soit donc près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous vacciner ! »

Des campagnes de vaccination dans les établissements scolaires

Emmanuel Macron a également annoncé que « des campagnes de vaccination » contre le Covid-19 seront organisées « dès la rentrée » pour collégiens, lycéens et étudiants.

« Pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, des campagnes de vaccination spécifiques seront déployées dans les établissements scolaires dès la rentrée », a déclaré le président dans son allocution télévisée, alors que la vaccination est déjà ouverte à tous les enfants de 12 ans et plus depuis mi-juin, et qu’il s’agit d’accélérer.

Une campagne de rappel dès septembre

Une campagne de rappel des personnes vaccinées les premières, en janvier et février, démarrera à partir de « début septembre », a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution. « Dès la rentrée, une campagne de rappel (de vaccination) sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d’une nouvelle injection », a déclaré le président de la République, en s’adressant aux personnes vaccinées « en janvier et février », qui étaient souvent les plus vulnérables.

« Les rendez-vous pourront être pris dès les premiers jours de septembre », a-t-il ajouté.

État d’urgence sanitaire déclaré en Martinique et à La Réunion

L’état d’urgence sanitaire va être déclaré mardi en Martinique et à La Réunion, a également annoncé le chef de l’État. Un couvre-feu y sera instauré en raison de la circulation accrue du Covid-19. Le chef de l’État a justifié cette décision, qui sera entérinée en Conseil des ministres, par le « niveau de vaccination insuffisant » et par la « forte pression » hospitalière dans ces deux territoires, lors d’une allocution télévisée.

Le pass sanitaire étendu

Alors qu’il n’était aujourd’hui obligatoire que pour les discothèques et les événements rassemblant plus de mille personnes, le pass sanitaire sera étendu, dès le 21 juillet, aux « lieux de loisirs et de culture » rassemblant plus de 50 personnes, mais aussi pour les restaurants et certains moyens de transport, en août. « Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra pour accéder à un spectacle, un parc d’attractions, un concert ou un festival avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent », a précisé le président.

« À partir du début du mois d’août, et cela parce qu’il nous faut faire d’abord voter un texte de loi promulguée, le pass sanitaire s’appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu’ils soient d’ailleurs clients, usagers ou salariés. »

Le chef de l’État a précisé que de nouvelles extensions à d’autres activités pourraient être encore évoquées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.