Quand les papios redonnent le sourire aux résidents de Moorea

Samedi soir, plus de 300 résidents de Moorea ont pu profiter le temps d’une soirée des papios d’Outumaoro grâce à une navette maritime. Une formule spécialement réservée aux résidents de l’ île sœur.

Entre amis ou en famille, chacun est venu pour une bonne raison : profiter. Et la soif de sensation était aussi au rendez-vous chez les plus jeunes. S’amuser quel que soit son âge, car à la fête foraine, tout est permis. « C’est le petit retour en enfance avec les manèges et les bonbons. C’est un bon moyen d’oublier mon quotidien et mon travail à Moorea », explique Orama, venue avec sa petite famille.

Pour les 350 résidents, c’était l’occasion de prendre du plaisir pendant plus de trois heures. Depuis la crise sanitaire, il n’y a pas eu de fête foraine à Moorea. Ainsi Aremiti a proposé un package « bateau et bus ». Des bus avaient été réservés pour assurer le transport du quai de Papeete jusqu’à Outumaoro. Les familles ont pu rentrer dans la nuit. « C’est un vrai bonheur d’avoir pu en profiter. Pouvoir couper avec le quotidien à Moorea, ça fait énormément du bien. Cette formule est intéressante car on peut rentrer chez nous dans la soirée, pas besoin de trouver un logement sur Tahiti », confie Orama.