Pass’Sport : jusqu’à 8000 francs par enfant à la rentrée

Le dispositif Pass’Sport a été approuvé lors du conseil des ministres ce mercredi 25 mai. Le Pass’Sport consiste en une enveloppe allant jusqu’à 8000 francs d’aide pour les enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’Allocation rentrée scolaire ou de l’allocation spéciale aux enfants handicapés. C’est un dispositif porté par le ministère de la Jeunesse en charge des Sports grâce à des fonds de l’État.

À partir de la prochaine rentrée scolaire, le dispositif Pass’Sport entrera en vigueur au fenua comme l’annonce le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 25 mai. Chaque enfant « bénéficiaires soit de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), soit de l’allocation spéciale aux enfants handicapés (ASH) » pourra recevoir une aide pouvant aller jusqu’à 8 000 francs, s’il est âgé entre 6 et 18 ans. L’objectif étant de « favoriser la pratique des activités physiques et sportives auprès des jeunes et soutenir les acteurs du sport particulièrement touchés par la crise sanitaire ». Cette aide doit en effet servir à « payer tout ou partie, une licence, l’adhésion au sein d’un club sportif répertorié et/ou un équipement proposé par le club et nécessaire à la pratique de la discipline concernée ».

Avec communiqué.