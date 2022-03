Nucléaire : Pécresse promet une enquête épidémiologique

La candidate LR Valérie Pécresse a présenté ce lundi son programme pour les Outre-mer. Un programme axé sur la santé, la vie chère ou encore la correction des inégalités. Pour la Polynésie, elle a proposé la mise en place d’une enquête épidémiologique sur le nucléaire.

La candidate Les Républicains à la présidentielle Valérie Pécresse veut « refonder le système de santé outre-mer » avec un « grand plan hôpital », mais également des mesures spécifiques comme la mise en place en Polynésie d’une enquête épidémiologique au terme de laquelle la loi relative à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires pourrait être révisée, et l’alignement des conditions d’indemnisation des victimes du chlordécone sur le modèle des victimes de l’amiante.

Elle a également assuré lundi vouloir « combler les retards de développement » des territoires d’outre-mer et « corriger les inégalités inacceptables » dans l’éducation, le logement, la sécurité et la santé que connaissent leurs habitants. « Je veux une égalité sociale et économique réelle pour nos territoires », a déclaré la candidate lors de la présentation de son programme pour les outre-mer. Pour cela, la candidate prévoit pour cela une « grande loi de programmation, d’une durée de 10 ans.

Valérie Pécresse propose notamment de « lutter contre la ‘vie chère’, par un gel des prix sur un panier de produits de la vie quotidienne (panier qui sera élargi quand il existe déjà), y compris sur les prix des carburants ». Cette mesure coûterait « à peu près 30 millions d’euros (3,6 milliards de Fcfp) », selon Patrick Karam, conseiller de Valérie Pécresse pour les outre-mer.

Valérie Pécresse dont le programme présente « deux fois plus d’économies que de dépenses », n’a pas chiffré le coût de son programme pour l’outre-mer, mais Patrick Karam a précisé qu’« on parle d’économies globales, sur l’ensemble de la France », outre-Mer compris et que celles-ci permettent de financer des « plans de rattrapage » dans les « quartiers populaires », les « zones rurales » et des territoires ultramarins « laissés pour compte ».

Pour financer les infrastructures, Valérie Pécresse veut également « créer une Banque des Outre-mer, réunissant les activités de l’AFD, de la CDC-Banque des territoires et de la BPI ». Pour mener à bien ce programme, « je m’appuierai sur un ministère des Outre-mer aux compétences renforcées » et une évaluation annuelle des actions en cours et à venir de chaque ministère car « les outre-mer c’est transversal », a-t-elle indiqué.

Avec notre partenaire Outremer 360°.