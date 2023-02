Pékin accuse des ballons américains de violer son espace aérien, Washington dément

La Chine a accusé lundi les Etats-Unis d’envoyer illégalement des ballons au-dessus de son territoire, dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington après le survol des Etats-Unis par un engin chinois.

La Chine a accusé lundi les Etats-Unis d’envoyer illégalement des ballons au-dessus de son territoire, dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington après le survol des Etats-Unis par un engin chinois. « Rien que depuis l’année dernière, des ballons américains ont survolé (le territoire de) la Chine à plus de dix reprises sans aucune autorisation« , a assuré un porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin. Cette affirmation intervient après la destruction début février par l’armée américaine d’un ballon chinois survolant les Etats-Unis et qui, selon Washington, était un engin espion. L’affaire de cet aérostat, présenté par Pékin comme un engin civil destiné à des relevés météorologiques, a poussé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken à reporter, in extremis, une visite prévue en Chine.

Plusieurs objets volants aperçus dans le monde

Depuis cet incident, d’autres objets volants ont été aperçus au-dessus du Canada et des Etats-Unis, avant d’être abattus. La nature de ces engins et leur appartenance ne sont pour l’heure pas connues. Des médias chinois ont pour leur part rapporté dimanche qu’un objet volant non identifié avait été repéré au large de la Chine, sur sa côte Est, et que l’armée se préparait à l’abattre. Wang Wenbin a refusé lundi de commenter l’information, arguant que cela était du ressort des « autorités compétentes« . Mais le porte-parole a accusé des ballons américains d’avoir violé ces derniers mois l’espace chinois, sans donner de détails sur ces incidents et invitant les journalistes à se « tourner vers la partie américaine« .