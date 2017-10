Pénurie à Tubuai : le gouvernement tape sur les médias

Le ministre des Transports, Luc Faatau, considère qu’il y a eu trop de « contre-vérités » dans le traitement du problème relatif à la pénurie aux Australes. Il affirme que le Pays a « tout fait » pour que les Australes ne se retrouvent pas dans cette situation. « C’est le seul qui a fait quelques chose. (…) Nous sommes prêts à envoyer un troisième bateau s’il le faut », lâche le ministre qui dénonce une manipulation « politique ».

Le ministre des Transports, Luc Faatau, et le ministre de la Santé, Jacques Raynal, ont invité les médias mardi matin à la présidence pour faire un point « exclusivement basé sur la desserte des îles Australes et plus particulièrement sur Tubuai, qui a fait énormément de bruit ». « Nous sommes là pour dire notre version des faits », affirme le ministre des Transports qui estime qu’il y a eu trop « de contre-vérité (…). Cela m’a l’air un peu politisé ». Selon le ministre des Transports, le gouvernement a « tout » mis en œuvre pour pallier ce problème de pénurie aux Australes. Il accuse même les médias de travailler « contre » le gouvernement. « Nous avons la certitude que nous avons deux journalistes anti-Tapura très clairement affichés ».

Concernant la pénurie de gazoil à Tubuai, le ministre des Transports ne comprend pas pourquoi l’île n’a toujours pas de stockage de carburant, « surtout lorsqu’on a un parc véhicules aussi gros ». Luc Faatau dit regretter que le tavana de l’île, Fernand Tahiata, également employé de l’équipement, n’ait pas franchi le pas pour demander au gouvernement d’utiliser les 16 000 litres de carburant stockés dans leur atelier. « L’équipement est disposé à lui prêter ce stock pour que les bus scolaires ne soient pas parqués au garage », affirme Luc Faatau pour qui ce dossier est purement « politique ».