Permis toutes catégories d’escroquerie

Tetuanui Richmond comparaissait ce jeudi pour s’être fait passer pour un agent de la Direction des transports terrestre, fonction sous couvert de laquelle il proposait des faux permis de conduire contre de l’argent. Faux permis dont les demandeurs ne voyaient pas la couleur. Ayant demandé un délai pour préparer sa défense, il a été placé sous mandat de dépôt.

Tetuanui Richmond a 61 ans et un casier judiciaire long comme le bras. Son domaine de prédilection : l’escroquerie. Sa technique était bien rodée. Elle consistait à rencontrer des gens aux terrasses de café ou ailleurs puis à amener subtilement la conversation sur son soi-disant emploi d’agent de la Direction des transports terrestre et sur la difficulté pour les jeunes d’obtenir le permis de conduire.

La conversation une fois bien engagée sur le sujet, il arrivait que son interlocuteur se confie sur le cas de son fils ou l’un de ses proches. Une fois appâté, le poisson mordait à l’hameçon et il n’y avait plus qu’à le ferrer.

Ainsi, il proposait à l’interessé pour une somme variant entre 30 000 et 40 000 Fcfp de lui fournir un vrai faux permis. Parfois, se sentant pousser des ailes et suivant le profil de sa victime, il lui faisait une offre « deux en un », permis + voiture. Il assurait qu’il lui était possible d’avoir des véhicules saisis pour des prix défiant toute concurrence, environ 450 000 Fcfp par véhicule.

Bien évidemment, une fois la rondelette somme encaissée, il ne donnait plus signe de vie. Ainsi ce sont trois personnes qui ont déposé plainte et reconnu le margoulin sur photos. Ils lui avaient versé un total de 700 000 Fcfp, l’un des trois ayant été séduit par l’offre « deux en un. »

Ce « Rocancourt » à la petite semaine possède un pedigree plutôt éloquent, puisqu’il a été condamné 18 fois pour escroquerie, vols et abus de confiance. Ces premières armes dans le domaine remontent à 1994 et son dernier séjour en prison à 2017.

Interloqué par cette affaire, Thierry Fragnoli, magistrat, s’adresse au prévenu : « Les gens ont accepté votre proposition frauduleuse de leur procurer de faux permis ? » « Oui » répond le mis en cause, non sans un brin de fierté.

Le procureur Hervé Leroy a fait remarquer dans son réquisitoire que « cela fait la 19 ème fois qu’il se présente devant vous. Au regard de son casier, il est urgent de s’assurer de sa représentation. Aussi je demande qu’il soit placé sous mandat de dépot.»

Ce qu’a confirmé le juge Nicolas Léger, « afin de prévenir la récidive et d’assurer votre présence à votre procès qui se tiendra le 17 octobre. »

Quant aux trois plaignants, heureusement que les mauvaises intentions ne sont pas poursuivies car ils étaient tout de même prêts à acheter en toute âme et conscience de faux permis de conduire…