Philippe Vigier, plus ministre mais toujours aux crochets de la République

L’ex ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, continue de bénéficier des largesses de la République, trois semaines après le remaniement qui a laissé son poste vacant. Médiapart révèle qu’il a toujours son logement et sa voiture de fonction avec chauffeur, et qu’il organise encore des dîners au ministère, dont il assure qu’il va les rembourser. Un traitement de faveur, auquel d’autres ministres dans son cas n’ont pas eu droit.

Pas de Philippe Vigier dans le remaniement ministériel opéré par Emmanuel Macron il y a trois semaines. Mais celui qui était depuis juillet dernier ministre délégué aux Outre-mer, sous la tutelle du ministère de l’Intérieur de Gérald Damarnin, bénéficie d’un traitement de faveur, révèle Médiapart. Alors qu’il répète lui-même qu’il ne fera pas partie des nominations encore attendues, Philippe Vigier a toujours son appartement de fonction, sa voiture avec chauffeur et garde du corps, et son rond de serviette rue Oudinot, puisqu’il y a organisé plusieurs dîners – trois selon lui – depuis sa disparition de la composition du gouvernement. Des dîners dont il assure qu’il va les rembourser dès que le ministère lui enverra la facture mensuelle, début février. Quant à sa voiture avec chauffeur, il l’aurait utilisée notamment pour se rendre dans son ancienne circonscription d’Eure-et-Loir.

Une certaine « tolérance », donc, confirmée par le cabinet de Gérald Darmanin au média d’investigation : « voiture et officier de sécurité ont été conservés pour les ministres délégués, dans l’attente du nouveau gouvernement », mais « pour les dîners, aucune idée. » Mais les autres ministres débarqués il y a trois semaines expliquent à Médiapart qu’ils ont eu accès à leurs bureaux et à leur berline ministérielle pendant une semaine, pas plus. Plusieurs poids, plusieurs mesures ? Philippe Vigier inaugure ainsi, en quittant les Outre-mer, le concept de l’indexation des avantages en nature.