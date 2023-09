Pierre Motahi, du graff aux galeries d’art

Trois questions à Pierre Motahi Quel est ton point fort ?

Je pense que c’est ma créativité, le fait que je contribue à donner de la nouveauté dans ce que je sais faire. J’ai pu sculpter par exemple le trophée du Hura Tapaiuru en 2019. C’était quelque chose de nouveau et moi-même j’ai été étonné de pouvoir présenter ça. Tu dessines depuis l’âge de 14 ans, comment tu as vu ton art évoluer depuis toutes ces années ?

J’ai commencé le graff en 4e et quand je revois mes anciens graffitis, je suis reconnaissant. Aujourd’hui, je suis reconnaissant envers l’environnement, la nature et les gens qui m’entourent, car c’est grâce à eux que j’arrive à promouvoir ce que je sais faire. Comment tu te situes par rapport à la communauté locale d’artistes et de graffeurs ?

Je fais partie de la deuxième génération. La première, c’est ceux qui tenaient les boutique de graffitis comme Old School, Mata Store… Nous, on était les apprentis, on venait chercher des bombes et on allait graffer. C’est grâce à l’art que j’ai pu créer des liens avec les artiste graffeurs comme Rival, Heiarii Metua ou bien Ravage. On va dire qu’on se complète tous et qu’on a chacun notre style.