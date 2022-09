Avec une inspiration « olympique », la ville de Pirae tient du 9 au 17 septembre la première édition de Jeux de Pare Nui. Environ 600 personnes issues de cinq secteurs différents de la commune – Tenaho, Nahoata, Hamuta, Afarerii, Fautaua -, se sont affrontés dans des épreuves de va’a ce samedi 10 septembre, puis dimanche 11 ce sont les épreuves de football et de volleyball qui ont débuté pour durer jusqu’à vendredi. Enfin les épreuves d’athlétisme se tiendront le samedi 17 septembre, jour des remises de médailles.

La commune de Pirae a célébré l’ouverture des premiers « Jeux de Pare nui » vendredi 9 septembre en présence du tavana et président Edouard Fritch. Jusqu’au 17 septembre, environ 600 personnes âgées de 16 à 30 ans, issues de cinq quartiers de Pirae – Tenaho, Nahoata, Hamuta, Afarerii, Fautaua – vont s’affronter dans le cadre d’épreuves sportives. Chacun des participants s’est engagé lors de la cérémonie d’ouverture au respect de son adversaire, de son voisin aussi puisqu’il faut être administré de pirae pour participer. Puis la soirée s’est clôturée sur un spectacle de ori tahiti de la troupe Hei Tahiti, dirigée par Tiare Trompette. Mais sur le stade de fautaua, les vedettes étaient vêtus de T-shirts, arborant le nom de leurs quartiers respectifs.

Un événement aux allures « olympiques » pour « encourager le lien social »

Les Jeux de Pare Nui sont organisés en collaboration avec le contrat de ville pour « répondre à une demande de la population » explique Abel Temarii, premier adjoint au maire, et s’inscrivent dans la politique de « prévention de la délinquance et de lutte contre l’oisiveté ». Une opération d’ampleur qui prend des airs de « jeux olympique » en servant de vecteur de valeurs sportives. C’est aussi une façon pour les comité de gestion des quartiers d‘ »encourager le lien social » et d’éduquer à une « philosophie de vie, combinant en un ensemble les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit » indique le communiqué.

Après la soirée d’ouverture, les épreuves ont commencé avec le va’a dès samedi puis dimanche les équipes se sont consacrées au début des épreuves de football et de volleyball qui doivent, elles, durer jusqu’au vendredi 16. Enfin samedi 17, des médailles seront remises entre les différentes épreuves d’athlétisme, et l’événement se clôturera sur un concert de Nohorai Temaiana au stade de fautaua, qui comme l’ensemble des épreuves, est accessible gratuitement au public. Les organisateurs pensent déjà planifier les Jeux de Pare Nui tous les deux ans, mais d’ici la prochaine édition, Abel Temarii envisage de « diversifier les sports ».