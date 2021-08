Plainte de Franck Zermati pour diffamation : le délibéré sera rendu lundi prochain

Reportée depuis le 17 juillet, l’audience dans l’affaire qui oppose Franck Zermati à deux membres du groupe Facebook Paruru ia Moorea s’est tenue ce matin. La défense s’est appuyée sur ce qu’elle considère comme un vice de procédure. Le délibéré sera rendu lundi 7 août.

Pour rappel, ce groupe qui s’oppose à la multiplication des projets immobiliers à Moorea est accusé par le promoteur d’avoir publié sur sa page des propos diffamatoires à son égard : il est notamment présenté comme un « requin » qui trempe dans des « embrouilles ». Deux personnes sont inquiétées : Tahnee Tchen, administratrice et modératrice de la page, et Patrick Roller, résident de longue date de Moorea qui s’est présenté comme le simple porte-plume d’un des héritiers du site du projet immobilier en cause.

Me Bourion, avocat de Franck Zermati, a dénoncé non seulement l’irresponsabilité de l’administratrice du groupe, mais aussi « une philosophie qui voudrait que Moorea n’accepte aucun touriste, aucun investisseur ». Il s’est montré particulièrement offensif à l’endroit de Patrick Roller, qui serait établi sur le site depuis des années sans droit ni titre : « Ce qu’il cherche c’est son intérêt personnel parce qu’il est squatteur, plus ça dure et plus il peut se présenter comme une victime. »

Me Huguet, avocat de Tahnee Tchen, estime les demandes de Franck Zermati irrecevables et infondées. S’appuyant sur la loi sur la liberté de la presse, il a rappelé que toute citation devant la justice doit être précédée d’une notification préalable. Il souligne aussi que Mlle Tchen est la seule administratrice du groupe, qui en compterait une soixantaine – pour « noyer le poisson », dit la partie adverse – à être poursuivie. La loi de confiance dans l’économie numérique, ajoute-t-il, pose qu’un administrateur n’a pas l’obligation de vérifier la véracité de ce qui est publié sur sa page. Il estime également les demandes financières de Franck Zermati disproportionnées, citant un récent dossier dans lequel l’injure « escroc » n’avait valu à son auteur qu’une amende de 50 000 Fcfp.

Le délibéré sera rendu jeudi prochain.