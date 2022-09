« Play Reo », premier escape game virtuel pour apprendre les bases

Les associés de SpeakTahiti-ParauParauTahiti lancent un jeu pour faciliter l’apprentissage d’un vocabulaire de base en reo tahiti. Développé en partenariat avec Avis, il s’adresse d’abord aux touristes.

Ambiance festive mercredi soir à la Brasserie Hoa où SpeakTahiti, la plateforme de e-learning créée il y a trois ans pour apprendre le reo tahiti, fêtait le lancement d’un jeu sur tablette et smartphone qui va permettre à nos visiteurs de se familiariser avec la culture et la langue polynésiennes.

« Le principe est assez simple, tu es dans la peau d’un touriste qui a perdu ses valises et qui pour les retrouver doit partir à la recherche de 20 indices, résume la fondatrice de SpeakTahiti, Heiura Itae-Tetaa. On l’a conçu avec une société canadienne, Cochlea Team, et on a pu bénéficier d’une aide du Pays qui s’appelle le DAD (Dispositif d’aide au digital, ndr) qui nous a permis de travailler dans de bonnes conditions. »

Le jeu est téléchargeable pour 5 euros (600 Fcfp) sur Google Play et l’App Store.

Heiura Itae-Tetaa, qui est aussi la présidente de La French Tech Polynésie, est enthousiaste devant « la palette d’innovation autour des langues », et elle a d’autres projets en tête :

Son entreprise fondée avec 3 autres associés, a aujourd’hui 3 salariés et travaille au quotidien avec une quinzaine de personnes, ici et à l’étranger, parce que « les talents tech polynésiens ne sont pas forcément ici. » Et cette composante culturelle de SpeakTahiti « donne clairement du sens à nos métiers », dit-elle. Développé à l’origine pour s’adresser aux entreprises et aux particuliers, SpeakTahiti aimerait à présent étendre son offre aux acteurs institutionnels de l’enseignement, conclut Heiura.