Un festival 100% électro au Belvédère

Le Belvédère monte le son avec le festival 1001 Planètes dédié aux musiques électroniques, du 30 septembre au 2 octobre. Pour sa première édition, l’association des 1001 Planètes met en lumière 30 artistes sur trois scènes durant trois jours. La programmation sera 100 % électronique et accessible à tous, selon son co-créateur Teraiapiti.

Quel est le principe du festival 1001 Planètes?

C’est un festival qui se veut rassembleur de la scène électronique polynésienne. Il a pour but de fédérer l’ensemble des acteurs de cette musique. On a créé un temps convivial et un temps de rassemblement entre les DJ, les producteurs de différents horizons de la musique électronique polynésienne. Ici, la musique électronique est souvent résumée à une musique de club ou de bar alors que c’est une musique qui prend beaucoup d’autres formes très variées. Cette musique fait partie intégrante de la culture contemporaine. On l’entend partout à la radio, à la télévision. Avec ce festival, on veut casser cette image de clubbing car il y a aussi des artistes qui composent et qui créent derrière cette musique.

Pourquoi le thème 1001 Planètes ?

C’est l’idée où l’on a tous notre petite planète artistique en nous. C’est inspiré de l’histoire de Valerian et la cité des 1000 planètes. L’idée qu’on puisse avoir une station où tout le monde puisse venir se rencontrer, partager et montrer un bout de son univers. Les participants comme les DJ peuvent se vêtir de manière à affirmer leur identité en tant que planète.

Quelle sera la programmation ?

On va réunir une trentaine d’artistes locaux sur trois scènes pendant trois jours au Belvédère à Pirae. Ils seront entourés d’une décoration intersidérale unique à Tahiti. Il y a des artistes pour qui ce sera une première sur scène comme Tinihaj, un jeune qui travaille essentiellement en studio et fait beaucoup de remix. Des duos seront également créés le samedi, avec des reprises mais surtout des compositions présentées au public.

Le samedi, de 10 heures à 13 heures, on aura deux tables rondes aves des producteurs, artistes et organisateurs : Deux thématiques seront abordées : l’économie et l’impact des musiques électroniques en Polynésie ; et les musiques électroniques comme modèles d’hybridité culturelle.

L’association des 1001 Planètes espère proposer un festival chaque année et créer une impulsion chez de nouveaux artistes.