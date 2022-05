Pluie d’étoiles filantes ce weekend dans le ciel polynésien

De nombreux petits météores doivent illuminer l’atmosphère, entre jeudi et dimanche, avec le passage de la Terre dans une trainée de la comète de Halley. Au fenua l’observation est possible – mais pas garantie – en toute fin de nuit, entre 3 heures du matin et le lever du soleil. L’occasion aussi d’observer un bel alignement de planètes.

Êta aquarides. C’est le nom de cette pluie d’étoiles filantes que la Terre connait chaque année entre avril et mai. Notre planète, dans sa course permanente autour du soleil, passe en fait dans un trainée de poussières laissée sur sa trajectoire par la comète de Halley, dont le dernier passage remonte à 1986. Des poussières qui deviennent des météores et embrasent donc brièvement la nuit lors de leur entrée dans l’atmosphère. Pas vraiment exceptionnelle du point de vue du calendrier, cette pluie l’est pourtant pour les amoureux d’astronomie, et encore plus que les curieux qui l’observeraient pour la première fois.

Une observation favorisée cette année par la lune qui n’en est qu’à son premier quartier, et qui devrait même être absente du ciel polynésien lors de l’apparition des Êta aquarides au-dessus de nos têtes. Car la pluie ne dure pas toute la nuit : elle est observable du côté de la constellation du Verseau (Aquarius en latin), qui se lève, côté Est, à partir de 2 heures du matin en cette saison. Les étoiles filantes – jusqu’à une soixantaine par heure au summum du phénomène et une trentaine par heure les nuits environnantes – restent visibles jusqu’aux premières lueurs du soleil. Les astronomes australiens parient sur une bonne observation dans la nuit de vendredi à samedi et encore quelques chances de vœux dimanche matin avant l’aube. Au fenua, tout dépendra des nuages, qui ont déjà gâché le spectacle pour ceux qui s’étaient levés ce vendredi matin.

Et si les météores ne sont pas au rendez-vous, les planètes pourraient consoler : depuis quelques semaines, Saturne, Mars, Jupiter et Vénus sont presque alignées et sont, elles aussi, visibles dans le ciel polynésien entre 3 et 5 heures du matin.