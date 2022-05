Marara : 12 pays, 1000 soldats, et un débarquement aux îles Sous-le-Vent

Du 8 au 18 mai, douze pays participeront à un exercice militaire d’ampleur entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent. Débarquement maritime, ravitaillement par les airs, manœuvres navales et maintien de l’ordre à terre… L’objectif pour les forces armées françaises est de s’entrainer à opérer avec une force internationale dans le cadre d’opérations d’assistance humanitaire.

Un état insulaire, le « Greenland », un cyclone violent, « Virginia », des milliers de personnes en détresse, des ressortissants français et internationaux à évacuer, et des risques de dégradation de la sécurité dans le pays… Le scénario de ce nouvel exercice Marara, dédié à l’entrainement aux opérations d’assistance humanitaire, a de quoi rappeler de mauvais souvenirs dans le Pacifique. Du Vanuatu touché par le cyclone Pam en 2015 aux Tonga, ébranlés par une puissante éruption volcanique l’année dernière, plusieurs pays ont fait appel à l’aide internationale ces dernières années. Raison pour laquelle Marara, longtemps organisé entre forces françaises, a été élargi pour cette édition 2022. À partir du 8 mai ce ne sont pas moins de douze pays du Pacifique, du Japon au Pérou en passant par l’Australie, Singapour ou les îles Cook, qui participeront à 10 jours d’exercice entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent.

Opérer « ensemble », pas « à côté »

La plupart enverront au fenua quelques officiers d’État-major, insérés dans le quartier général français. Les États-Unis, premier partenaire de l’opération, ont quant à eux envoyé pas moins de 450 marines et soldats de la Navy ou de l’armée de terre. Au total, un millier de militaires participent donc à Marara, « intégrés » dans des unités sur le terrain : « On va conduire des opérations ensemble, pas à côté », explique le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, à la tête des forces armées françaises du Pacifique, et qui assurera le commandement de l’exercice. Le mot d’ordre : « l’interopérabilité » des armées.