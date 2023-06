Poeiti Yule-Poroi : entrepreneuse, voyageuse, et amoureuse de son pays

Poeiti Yule-Poroi en bref… Profession : cheffe traiteur vegan et mannequin

Âge : 23 ans

Taille : 1m78

Langues parlées : français et anglais

Devise ? Celle qui m’accompagne beaucoup ces derniers temps est en anglais « Be relentless in the pursuit of a life fully lived » et je la traduis par « Soyez acharnés dans la poursuite d’une vie pleinement vécue »

Soyez acharnés dans la poursuite d’une vie pleinement vécue » Une qualité ? Ma sociabilité, car j’aimerais que cette aventure me permette réellement de faire de belles rencontres et de passer des moments inoubliables.

Un défaut ? Mon besoin de contrôle qui résulte souvent d’un énorme manque de lâcher prise et qui m’aura fait obstacle plus d’une fois.

Une manie ? J’ai besoin d’épousseter mon lit avant chaque utilisation…

Tes goûts musicaux ? J’écoute de tout, de la musique locale à la country en passant par la pop. La musique c’est une vraie amie pour moi. Le seul style musical dont je ne suis pas adepte est le métal.

Un art ? J’adore jouer de la guitare, du ukulele et chanter.

Une fleur ? L’orchidée car j’ai toujours été fascinée par sa complexité et la diversité de ses couleurs elle est le symbole de la féminité absolue à mon sens.

Un plat ? Je suis absolument passionnée de cuisine, d’ici et d’ailleurs. Pourtant, un carpaccio de thon rouge aux condiments simples et frais est la recette que j’ai du concocter le plus souvent et qui aura reçu le plus de compliments !

Un film culte ? Le papillon, un film de Phillipe Muyl sorti en 2002. C’est une histoire qui me rappelle ma relation avec mes deux grands-pères. C’est l’apprentissage mutuel et la valeur de garder sa flamme d’enfant en restant sage et résilient au fil des années.

Une série ? Friends est une série américaine très populaire, sortie dans les années 90. Elle est pour moi la parfaite représentation des liens humains qui nous rassemblent dans une communauté soudée et bienveillante. C’est une illustration souvent caricaturale de l’amitié mais son message est bien réel.

Un animal totem ? J’ai toujours eu une passion pour le cheval qui est pour moi élégance, détermination et force. Il incarne des qualités que j’honore et que j’aimerais voir se refléter en moi.

Un crush célèbre ? Johnny Depp est un artiste qui m’épate et me fait vivre des émotions intenses après chaque représentation. Il maitrise le caractère versatile de son métier d’acteur à la perfection et je suis très admirative de cela.

Le truc que tout le monde adore et que tu détestes ? Aujourd’hui je dirais la consommation d’alcool sans modération.

Ton produit local indispensable ? Le lait de coco ! Partout et avec n’importe quel repas.