Terevanui Tautu : « Il faut tout faire pour que les langues polynésiennes rayonnent »

Terevanui Tautu en bref… Profession : étudiante en Master 1 Tahitien-lettres

Âge : 24 ans

Taille : 1m77

Langues parlées : français, tahitien, pa’umotu et anglais

Devise ? » On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux » une citation du Petit-Prince de Saint-Exupery, l’un des premiers livres que j’ai lu dans mon enfance

Une qualité ? L ’empathie, chacun à une histoire à raconter et elle ne demande qu’à être entendue, écoutée et comprise.

Un défaut ? Ma gentillesse, malheureusement et souvent, il m’arrive de m’oublier au détriment des autres. Leur bien comptant plus que le mien

Une manie ? Je parle beaucoup avec les personnes que j’apprécie énormément, un peu trop souvent.

Tes goûts musicaux ? J’écoute un peu de tout, de la musique locale comme de l’électro, de la pop, du rock, du métal symphonique, de la trance, du chant lyrique et évidemment de la Kpop.

Un art ? J’aime beaucoup écrire, j’ai commencé depuis 4 ans maintenant l’écriture d’un livre de genre fantastique que je n’ai pas encore terminé et que j’aimerai éditer et publier un jour. Autrement, j’écris souvent des poèmes en français et parfois en tahitien.

Une fleur ? Ma fleur préférée est le Tiare Tahiti.

Un plat ? Le plat que je réussis le mieux est le ragoût.

Un film culte ? Le Seigneur des Anneaux est mon film par excellence. Étant fan de littérature anglaise, la continuité de cette engouement ne pouvait être que la trilogie de Peter Jackson.

Une série ? Je n’ai pas de série préférée particulière mais j’en ai une qui m’a marquée d’une manière assez forte et profonde : La servante écarlate, série inspirée du roman de Margaret Atwood.

Un animal totem ? Mon animal totem appelé » tāura « et qui est également celui de ma famille est le requin » parata ».

Un crush célèbre ? Mon crush célèbre est Johnny Depp

Le truc que tout le monde adore et que tu détestes ? Les macarons.

Ton produit local indispensable ? Mon produit local indispensable est le » monoï » , j’enduis toujours mes cheveux et mon corps avec du monoï de Tiare Tahiti ou de carambole.