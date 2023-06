Anavai Cojan : « J’aime élargir mes horizons »

À 26 ans, cette cheffe d’entreprise spécialisée dans le prêt-à-porter féminin, est la candidate n°7 à Miss Tahiti 2023. Originaire de Moorea et aujourd’hui installée à Arue, elle répond aux questions avec humour et décontraction, et met en avant ses passions : le textile et le design, qu’elle a étudié au Canada, les voyage ou la danse. Son message : s’ouvrir l’esprit en découvrant de nouvelles choses, et mieux prendre soin de nos matahiapo.



Les vêtements, c’est un choix de passion pour Anavai Cojan. Après avoir étudié le design de mode au Canada, la jeune femme originaire de Moorea a lancé, voilà deux ans, sa propre marque de prêt-à-porter féminin, Anatea. Elle réalise tout de A à Z, de la couture à la livraison et ce n’est que pour préparer le concours de Miss Tahiti, où elle a été encouragée à s’inscrire par des proches, qu’elle sort la tête de ses textiles. Elle parle de ses créations au micro de Radio1 et Tiare FM :

Côté loisir, Anavai, joviale et drôle au micro comme dans le reste de la vie, se laisse aussi porter par ses passions. À commencer par le voyage – elle retient notamment sa découverte du Japon, sa culture riche et son peuple très respectueux – et celle de la danse : le ‘ori tahiti Tahiti, mais la mélomane dit aussi danser « dès qu’elle entend de la musique ». Elle consacre aussi beaucoup de son temps à s’occuper de ses grands-parents, et veut d’ailleurs profiter de l’élection pour parler des matahiapo « trop souvent mis à l’écart » malgré le fait qu’ils soient une « source de savoir et d’amour incroyable ». Candidate la plus âgée du concours cette année, elle voit son âge comme une force : « Plus jeune, je n’avais pas les épaules pour me présenter », explique-t-elle.

