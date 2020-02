Poerani Bertrand, prix du public des Trophées du sport 2020

La jeune nageuse, Poerani Bertrand, a remporté jeudi soir au Grand théâtre le prix du public des Trophées du sport 2020. Elle succède ainsi au champion de MMA, Raihere Dudes.

Les Trophées du sport, organisé par Tahiti Infos, Air Tahiti Nui et Polynésie la 1ère, ont récompensé jeudi soir au Grand Théâtre de la Maison de la culture plus d’une dizaine de sportifs du fenua sur les 18 soumis au vote.

Ainsi, la jeune nageuse de 17 ans, Poerani Bertrand, a remporté le Prix du Public grâce à 1 532 votes. Elle est suivie de Flore Hani et Keahi Agnieray.

Dans les autres catégories, Vahine Fierro est élue meilleure athlète femme, et Poenaki Raioha, meilleur athlète homme. Le prix de la meilleure équipe homme revient à Shell Va’a, et celui des femmes au Club d’équitation de Tahiti. Le Tu’aro Maohi est sacré événement sportif de l’année. Le jeune surfeur prodige Kauli Vaast est lui meilleur espoir. Et puis Heiava Lamaud décorche le titre de meilleure athlète handisport et Vetea Edwin Tepa le titre masculin.

Enfin, cette année, les Trophées du sport organisait aussi le Défi du cœur durant lequel 200 000 Fcfp ont été récoltés à la forme des bras pour le centre d’accueil Te Pu o te Hau.