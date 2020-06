Polynélivre de retour dans les jardins de Paofai depuis la fin du confinement

Ce samedi, l’association Polynélivre revenait pour la toute première fois dans les jardins de Paofai depuis la fin de la crise sanitaire du covid-19. L’association propose de nombreux livres gratuits pour toutes et tous.

« Stephen King », « Maxime Chattam », « Michael Connelly », « Jean-Christophe Grangé », ils font partie des auteurs les plus demandés depuis ce matin. Polynélivre, cette association qui met à disposition des livres et des bandes-dessinées gratuits, faisait son grand retour ce samedi dans les jardins de Paofai depuis la fin de la crise du coronavirus. « Les gens sont heureux de nous retrouver après trois mois d’absence » explique Anne Horent, secrétaire et bénévole de l’association Polynélivre. « En raison de la crise sanitaire, nous avons été priés de rester chez nous (…) et depuis la fin du confinement, c’est la première fois que nous sommes à Paofai » confie Anne Horent.

Une association qui ne cesse de s’étendre

L’ association existe depuis 14 ans. Le concept, lui est simple : « les gens apportent des livres à l’association et nous les redonnons à la population » rappelle la bénévole. Aujourd’hui, l’association a élargi son rayon d’action, « Lire au bord de l’eau » part à la rencontre des lecteurs à la pointe Vénus, au Mahana Park à Punaauia, au quartier du commerce et dans les jardins de Paofai, à la marina de Puunui , à Moorea mais aussi à Uturoa, D’après elle, l’association s’installe dans différents lieux stratégiques, notamment « des airs de jeux comme le parc Paofai afin d’attirer les enfants et les parents ».

Les livres policiers ont la cote

Couteaux ensanglantés, tueurs en série, ruelles sombres inquiétantes, revolver, cynisme, cannibalisme … une ribambelle de drames et de personnages glauques qui traînent dans les pages des nombreux livres proposés ce samedi par l’association. Anne Horent explique que la peur est « un excellent ingrédient dans le succès de ce genre de livre (….) On parle de crime, de mort, ça fait quand même froid dans le dos ! Et c’est peut-être ça qui nous attire, les gens aiment ça ». Pour cause, « le turn-over de livres policiers est très important et nous avons même une demande pour certains auteurs ».

Les rendez-vous de « Lire au Bord de l’eau »:

1er dimanche du mois à la pointe vénus et à Uturoa de 9h à 12h.

2e dimanche du mois à Mahana Park pk 18.5 à Punaauia de 9h à 12h.

3e samedi du mois au quartier du commerce de 8h30 à 11h30 et dans les jardins de Paofai de 14h30 à 17h30.

3e dimanche du mois à la plage Tahiamanu et Tiahura à Moorea de 10h à 14h30.

4e dimanche du mois à la marina de Puunui de 9h à 12h.