La Grande foire de Tahiti pour redonner goût au shopping 

La première édition de la Grande foire de Tahiti se tiendra du jeudi 25 au lundi 29 juin au parc expo de Mamao. « Positive et inscrite dans le mouvement de relance économique », elle regroupera de nombreux secteurs, y compris le tourisme.

Habitat et décoration, habillement, bien-être et détente, téléphonie, créateurs, artisanat et tourisme, il y aura de tout à cette première Grande foire de Tahiti organisée par DB Tahiti. Plus de 170 enseignes seront présentes au parc des expositions de Mamao tout au long du grand weekend prochain, de 9 heures à 18 heures, pour redonner un coup de fouet à la consommation.

Parmi les innovations, un chapiteau « 100% fenua » présentera nos produits locaux dans tous les domaines, de quoi exercer notre patriotisme économique. La partie bien-être et détente proposera des séances de manucure ou de maquillage, ou encore de luminothérapie. Et pour occuper les enfants, des ateliers créatifs, du maquillage, des bouées gonflables, un concours de jeux vidéo et même un laser game de 100m2.

600m2 pour Tahiti Tourisme

50 exposants seront réunis sous un grand chapiteau de 600m2 pour mettre à l’honneur les acteurs du tourisme, très demandeurs d’événements tels que celui-ci pour relancer leur activité.

Enfin, un « food court » d’une dizaine de stands sera également installé dans l’enceinte de la foire.

Et s’il ne fait pas très beau, pas grave : DB Tahiti vient d’acquérir un parc flambant neuf de chapiteaux pour près de 5 000 m2 d’exposition.