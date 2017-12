A la suite d’un procès perdu contre Paris Première, le groupe France Télévision doit revoir l’ensemble de ses noms de chaînes ultramarines. A compter du 29 janvier prochain, Polynésie 1ère devra s’appeler « La Première » ou « Polynésie La Première ». Les nouveaux logos de la chaîne ont également fuité.

Polynésie 1ère va changer de nom et de logo. Il faudra désormais appeler la chaîne « La Première » ou « Polynésie La Première ». Côté logo, le nouveau visuel révélé lors de la mise à jour hebdomadaire de la base marques de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) sera composé du nom Polynésie et du chiffre « 1 » séparés d’un point jaune. A l’origine de ce changement de nom, la chaîne Paris Première a fait condamner le groupe France Télévision à ne plus pouvoir accoler le nom « 1ère » à l’ensemble de ses chaînes ultramarines. Le groupe public a donc réagi en revoyant l’identité de l’ensemble de ses chaînes. En Polynésie française, la direction de Polynésie 1ère explique que le déploiement du nouveau nom, du nouveau logo et des nouveaux habillages est programmé pour le 29 janvier prochain.