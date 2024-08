Portes ouvertes à la Maison de la culture pour découvrir les nouveaux ateliers

La Maison de la culture organise une journée portes ouvertes ce samedi, de 9 à 13 heures. Elle présentera tout son programme d’ateliers pour l’année scolaire à venir. L’occasion de rencontrer les intervenants mais aussi de découvrir et de tester les cours proposés.

La Maison de la culture, ce sont les spectacles à To’ata, au Grand et au Petit théâtre, les salons ou les événements culturels organisés dans ses jardins, les médiathèques évidemment, mais également des ateliers organisés toute l’année. Arts du spectacle, langues et culture, loisirs et activités physiques, il y en a pour tous les goûts, adultes comme enfants, débutants et confirmés. Et pour cette nouvelle année scolaire, de nombreuses nouveautés : le cours ‘Ai’a Tupuna adultes (himene), ukulele adultes (il faudra apporter son instrument), culture polynésienne avec l’association Marutaha Nui de Faa’a où il y aura du tressage, du faa’apu, des percussions et du ori tahiti. Spécialement pour les enfants : un cours de magie, un autre de claviers, du breakdance, de l’initiation danse, de la danse moderne et des arts plastiques. En tout 16 cours ou ateliers sont proposés sur l’année avec, autre bonne nouvelle, des tarifs en baisse de 20% en moyenne. « Ce qu’on a voulu mettre en avant c’est tout ce qui est culture et arts du spectacle. La maison de la culture c’est le lieu de la culture et des arts du spectacle. On a gardé le reo Tahiti et on a en plus le cours de culture polynésienne, Nanati pour les petits et Nati pour les adultes, donc le lien. Le lien avec ses racines. Il y aura aussi du himene et du ukulele pour adultes », explique Rarahu Quiquet.

La journée portes ouvertes permettra donc de s’informer sur toutes ces nouveautés. Mais aussi de profiter d’animations gratuites qui sont organisées d’ailleurs tous les mois à la médiathèque de la Maison de la culture. Comme l’annonce Loïdi Teheiura : « Le but de la journée portes ouvertes est de faire connaitre les nouveaux cours et de permettre aux personnes d’essayer avant de s’inscrire. Au programme : des cours et des animations des médiathèques qui sont proposées toute l’année gratuitement, comme le scrabble, les bébés lecteurs et un atelier d’écriture. »