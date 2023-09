Pour le mondial de rugby, Radio 1 et Tiare FM refont les matchs !

Du 8 septembre au 30 octobre, Radio 1 et Tiare FM se mettent à l’heure de la Coupe du monde de rugby 2023. Chaque midi, pendant toute la durée de la compétition organisée dans l’Hexagone, le directeur technique de la Fédération polynésienne de rugby, Gilles Lafitte, sera en direct sur nos deux antennes pour analyser les matchs du jour, commenter l’actualité du mondial, et pour parler rugby local.

Le choc France-Nouvelle-Zélande va lancer ce vendredi plus de sept semaines de compétition pour la Coupe du monde de rugby 2023. Organisée tous les quatre ans, l’édition 2023 se déroule en France avec une équipe tricolore qui compte parmi les favoris du tournoi. Au fenua, la discipline rassemble un peu moins de 900 licenciés, mais connaît un engouement certain ces dernières années notamment auprès des jeunes Polynésiens. Pour l’occasion, Radio 1 et Tiare FM lancent une émission quotidienne spéciale Coupe du monde, du vendredi 8 septembre au lundi 30 octobre : « Coupe du monde 2023, on refait les matchs ! »

Chaque jour après le journal de midi deRadio 1 et celui de 13 heures sur Tiare FM, le directeur technique de la Fédération polynésienne de rugby, Gilles Lafitte, sera en direct sur nos deux antennes pour décortiquer les matchs du jour avec notre animateur, Kévin, lui-même originaire des terres de l’ovalie. Analyses d’après-match, commentaires, regard technique et avant-matchs seront au programme de ce nouveau rendez-vous radiophonique pour tout comprendre de la Coupe du monde. Sept semaines qui seront l’occasion d’aborder également l’actualité du rugby local en Polynésie, pendant le repos des équipes nationales de l’autre côté de la planète. Une émission à retrouver en direct à 12h10 sur Radio 1 et 13h10 sur Tiare FM, en podcast et sur les réseaux sociaux de Radio 1 et Tiare FM.