Pour Octobre rose, « les consultations chez les radiologues sont pleines »

L’Institut du Cancer (ICPF), relance ce mardi sa campagne annuelle d’appel au dépistage, « gratuit toute l’année » et pas seulement lors de cet octobre rose. Au programme de cette édition : deux journées d’information à Tarahoi, une exposition photos de l’association Amazones Pacific, de la danse et du chant avec la Ligue contre le cancer et même du sport avec de la sensibilisation à l’International Rugby in Tahiti, les 11 et 12 octobre à Pater. La journée « Tous en rose » est quant à elle prévue le 18 octobre.

Avec en moyenne 160 nouveaux cas chaque année au fenua, le cancer du sein est le plus répandu chez les Polynésiennes. Un chiffre en hausse selon l’ICPF, qui est étroitement lié à la détection et au diagnostic précoce plus que jamais prônés par les autorités sanitaires. « Cela permet d’éviter des traitements lourds et surtout d’augmenter les chances de guérison », précise Terii Fougerousse, chargé de communication à l’institut du cancer de Polynésie, qui participe depuis sa création à ce mois d’évènements aux côtés de la Ligue contre le cancer.

Selon lui, depuis 2022, environ 6 000 femmes se font dépister chaque année, avec un pic des consultations durant le mois d’octobre. « On nous a remonté que toutes les consultations chez les radiologues sont pleines. Cependant, notre message est vraiment de rappeler que l’examen de dépistage est pris en charge par l’ICPF toute l’année. »

La campagne « Octobre rose » sera officiellement lancée mardi dans le hall de l’Assemblée. Lors de cette première journée, le public pourra découvrir, au travers des douze portraits de l’exposition photo « ‘Oroma’i, pourquoi subir ? », le quotidien des malades. Des stands et ateliers de prévention seront également accessibles, et plusieurs conférences « sur divers aspects liés à la santé et au cancer » seront organisées.

De nombreux autres événements sont prévus tout au long du mois d’octobre, dont le « Mahana Tarona 2024 – Tous en Rose », qui se tiendra le 18 octobre. D’autres initiatives, viennent s’ajouter à cette grande rencontre annuelle, comme la soirée Zumba-kuduro suivie d’un concert de Natura Jam, de Man’s tahiti et du trio Moe, le 4 octobre dans les jardins de la mairie d’Arue. Objectif comme chaque année, sensibiliser le public au cancer du sein, soutenir les femmes touchées par cette maladie, et surtout souligner l’importance du dépistage précoce.