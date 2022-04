PPN, PGC : la liste des produits exonérés de la TVA sociale

La DGAE a mis à jour sur son site la liste des produits PPN et PGC qui sont désormais exonérés de TVA et de contribution pour la solidarité.

La contribution pour la solidarité sera effective ce vendredi. Les représentants à l’assemblée ont voté ce jeudi son taux à 1%, ainsi que des mesures fiscales avec notamment l’exonération de TVA et de contribution pour la solidarité des produits de grande consommation (PGC). Cette mesure doit permettre de « préserver le pouvoir d’achat des ménages ». La DGAE vient de mettre à jour sur son site les produits en PGC concernés : œufs, punu pua’atoro, pork and beans, la baguette, des articles scolaires, les groupes électrogènes, certains matériaux de construction et certaines pièces pour voitures seront donc exonérés de TVA et de contribution pour la solidarité.

Retrouvez ici les listes complètes de PPN et PGC.