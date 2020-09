Préavis de grève dans l’éducation

Les syndicats SNETAA FO Polynésie, le SPEEP FO et la FNEC FP FO Polynésie ont décidé de déposer un préavis de grève pour mardi 8 septembre.

Parmi leurs revendications : la modification du calendrier scolaire sur le premier trimestre, avec une coupure de 2 semaines au mois de septembre pour limiter au maximum la propagation de la Covid-19 ; la fermeture automatique pour 48 heure de tout établissement où apparaît un cas ou une suspicion de cas positif ; la mise en place d’une plateforme numérique opérationnelle pour le suivi pédagogique des élèves ; et le recrutement de personnels complémentaires, notamment de personnels d’entretien pour la désinfection, de personnels de cuisine pour les cantines, d’infirmiers, d’assistants sociaux pour accompagner les familles, ou encore de surveillants.

Ces syndicats de l’éducation demandent également la mise à disposition de masques gratuits pour les élèves et étudiants de plus de 11 ans, de savon pour tous, et d’équipements de protection individuels et collectifs. Ils voudraient également que la prise de température devienne systématique à l’entrée des établissements scolaires.

Autre demande : que les tests des personnels de l’éducation et des élèves soient traités en priorité, après les personnels médicaux et les personnes fragiles.