Préavis de grève dans les primaires et maternelles ce jeudi

Le syndicat territorial des instituteurs professionnels et agents de l’éducation (Stip-AEP) a annoncé le dépôt d’un préavis de grève dans le 1er degré pour le jeudi 24 novembre. L’organisation, affiliée à l’UNSA dénonce les décisions du ministère en matière de répartition des heures de présence obligatoire hors classe, qui ne correspondraient pas aux discussions tenues ces derniers mois.

Dans une lettre adressée au vice-recteur, la secrétaire générale du syndicat, Diana Yieng Kow dit avoir été interpellée par « de nombreux enseignants » du premier degré sur la mise en œuvre des » 108 heures ». Ce volume horaire, qui être doit consacré par chaque enseignant pour des actions pédagogiques hors présence des élèves, est déjà appliqué en métropole, mais reste à l’être en Polynésie. « Et la répartition de ces heures doit être décidée en concertation entre les autorités et les enseignants », assure la syndicaliste. La question aurait d’ailleurs été plusieurs fois évoquée avec le ministère de l’Éducation, notamment à l’occasion des assises de l’école du XXIe siècle qui ont eu lieu en juin dernier. Or, la répartition qui a déjà été annoncé dans certaines circonscriptions ne respecterait pas ces échanges, explique le Stip-AEP, notamment en ce qui concerne les « 54 heures consacrées aux activités éducatives et culturelles ». « Malgré notre opposition, malgré nos relances de courrier, on se retrouve face à un mur, on n’est pas entendu » insiste Diana Yieng Kow. Sans discussions avec le ministère, la grève sera donc effective ce jeudi 24 novembre, pour 24 heures. Un premier « avertissement », avant une potentielle mobilisation plus longue.

Certains notent déjà que cette mobilisation aura lieu quelques jours seulement avant les élections professionnelles dans l’enseignement. Rien à voir, répond Diana Yieng Kow : « C’est le timing du ministère : ils sont en train d’activer la mise en place des horaires qu’ils veulent, on ne peut plus attendre », insiste la responsable, qui note que le syndicat avait déjà déposé et appliqué un préavis de grève l’année dernière, en dehors de toute période d’élection.