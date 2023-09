Premier jour du sommet États-Unis d’Amérique – Forum des îles du Pacifique

Les dirigeants des pays du Forum des îles du Pacifique ont d’abord eu une réunion de deux heures avec le président Biden, au cours de laquelle Moetai Brotherson s’est exprimé au sujet des pêches. Ils ont ensuite visité le « campus » qui regroupe plusieurs agences du renseignement américain, avant une table ronde sur le climat avec John Kerry, et une rencontre avec le Secrétaire d’Etat Blinken et l’ambassadrice américaine auprès des Nations-Unies.

Ce premier jour a débuté à la Maison Blanche par un sommet de deux heures sur l’importance du Pacifique et l’avenir des relations entre les USA et le Forum, co-presidé par le Président américain et le Premier ministre des Îles Cook, actuel président du Forum, Marc Brown. Le Secrétaire d’État américain Antony Blinken et le Secrétaire général du Forum, Henry Puna, étaient aussi présents. Les dirigeants des 18 membres du FIP ont couvert les points importants du partenariat avec les États Unis :

Plan de mise en œuvre de la Stratégie 2050 du Continent bleu du Pacifique ;

Sécurité régionale ;

Gouvernance des océans ;

Héritage nucléaire ;

Commerce, investissement et reprise économique ;

Effet du changement climatique.

Le président Moetai Brotherson s’est exprimé au nom du FIP sur le sujet des pêches et de la prospérité, mettant en avant notre flottille de pêche durable et la volonté de tripler progressivement les prises. La Polynésie possède la deuxième plus grande ZEE du Pacifique après celle d’Australie.

La déclaration finale est consultable sur ce lien : https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/09/25/u-s-pacific-islands-forum-leaders-statement-on-reaffirming-u-s-pacific-partnership/

Les dirigeants ont ensuite été accueilli par la directrice du renseignement national, Avril Haines, première femme à occuper ce poste, pour une discussion sur les renseignements et la sécurité nationale, au Intelligence Community Campus.

Puis c’est dans les locaux du département d’État des États-Unis (le ministère américain des Affaires étrangères, ndr) que les dirigeants du Pacifique ont été accueillis par le Secrétaire pour le climat, John Kerry, pour une table ronde axée sur la lutte contre le changement climatique et le renforcement des capacités de résilience. L’importance d’un financement plus accessible afin d’aider urgemment les atolls les plus touchés, comme Tuvalu, a été évoquée. Ainsi que la nécessité absolue de réduire les émissions de carbone.

Ce sont enfin le secrétaire d’Etat Blinken et l’ambassadrice des États-Unis aux Nations-unies, Linda Thomas-Greenfield, qui ont invité les dirigeants à échanger sur la promotion d’une approche durable et centrée du développement des personnes, la promotion de la paix et le maintien du droit dans la prestigieuse salle Benjamin Franklin.

Avec communiqué