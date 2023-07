Première traversée et premier bain de foule pour l’Apetahi Express

Le nouveau catamaran du groupe Degage a officiellement pris la succession de l’Aremiti 5 vendredi matin, avec un voyage inaugural de Papeete à Bora Bora, en passant par Huahine, Raiatea et Tahaa. Temps de trajet raccourcis, équipage et passagers ravis et, à chaque étape, des quais en habits de cérémonie.

« Mesdames et messieurs, nous serons à Huahine à 10 heures… » La voix rendue nasillarde par les haut-parleurs n’a pas le temps de terminer son annonce, qu’un souffle de surprise, au positif, parcourt déjà les travées de l’Apetahi Express. Il faut dire que le trajet fut bref pour le nouveau catamaran du groupe Degage, récemment arrivé de son chantier naval vietnamien : 2h50 entre la passe de Papeete et celle de Huahine à en croire l’équipage. Pour ce qui est de la promesse d’un bateau plus rapide, le contrat est rempli. « Avant, tu avais le temps de dormir, puis d’aller manger tranquillement. Là, tu dors et tu te réveilles à l’arrivée » sourit un passager.

Il faut dire que le nouveau catamaran est une véritable bête de course, avec certaines « pointes à 37 nœuds » qui ont été relevées. Le directeur de la société Apetahi Express, Dominique Pogeant, est formel : « il y a encore un peu de marge » sur le sujet. À titre de comparaison, son prédécesseur sur la ligne, l’Aremiti 5, ne dépassait pas les 30 nœuds. À en croire son capitaine, Faaora Faraire, l’Apetahi Express « donne bien » lorsqu’il est sur l’eau. Le marin apprécie les « jets » et « les commandes de direction » qui « répondent bien », de même que « les moteurs puissants », de ce navire confortable pour les passagers et aisé à manœuvrer pour l’équipage.

https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2023/07/APETAHI-1-plus-manoeuvrable-plus-de-tenue-plus-rapide.wav Accueil chaleureux Si le catamaran n’est arrivé qu’à 15h40 à sa destination finale, Bora Bora, ça n’est donc pas dû à sa vitesse en mer, bien au contraire. Le nouveau bateau a simplement pris son temps aux escales, où il y a avait foule pour l’accueillir. Chaque île y est allée de sa petite animation, au rythme des toere et des danseuses en more, et chaque maire n’a pas manqué de faire son discours. « C’est pour le développement du transport intérieur, c’est très important pour nous ce rassemblement de population » sourit Dominique Pogeant à qui « ca fait très chaud au cœur de se voir accueillir comme ça ».