Apetahi Express : un baptême et des projets pour le groupe Degage

L’Apetahi Express a été baptisé ce mercredi soir et le catamaran flambant neuf n’effectuera sa première rotation vers les Raromatai que vendredi. Mais le groupe est déjà tourné vers d’autres projets : la concrétisation de ligne entre Taiarapu et Papeete, l’ouverture d’une liaison maritime entre Taapuna et le centre-ville, ou bien une rotation entre Maupiti à Bora bora. La direction entend aussi décarboner à 100% son activité d’ici 10 ans.

Baptême en grande pompe ce mercredi sur le quai de la place Vai’ete. Entre un discours et une bouteille de champagne qui s’écrase sur sa coque, l’Apetahi express a été béni par le père Christophe. Un navire qu’on ne présente plus, tant il était attendu. Commandé en 2021, lors de la relance de la ligne des Raromatai par le groupe Degage, ce catamaran à 2,5 milliards de francs – dont un peu moins d’un milliard de défiscalisation – a été conçu spécialement pour assurer les rotations Tahiti – îles Sous-le-Vent. Moteurs plus modernes et moins gourmands, profil effilé pour affronter la houle ou les coups de Mara’amu, salles plus confortables avec 574 places hors deck, places pour le fret optimisée…. En remplaçant le vénérable Aremiti 5, cet Apetahi Express ‘api va permettre de raccourcir les temps de trajet – trois heures seulement pour Huahine – et a déjà permis de faire baisser les prix sur la ligne, qui a fêté ses 150 000 passagers. Mais le navire n’a pas encore effectué ces premières rotations que déjà le groupe Degage évoque plusieurs autres projets.

La presqu’île, Taapuna, Maupiti…

Déjà sur la table, l’idée d’une navette maritime entre Taiarapu et Papeete reste d’actualité. Le projet, toutefois, « nécessite d’autres discussions avec le Pays, d’autres analyses financières « , car cette ligne qui serait assurée, justement, par l’Aremiti 5 – est « difficile a rentabiliser ». Selon Samuel Matton le trajet correspond à trois fois celui de Tahiti – Moorea et impossible de « faire payer trois fois le prix de Moorea ». Le directeur général du groupe Degage espère toutefois une concrétisation d’ici quelques semaines à quelques mois, et, en cas de tests positifs, un achat d’un nouveau bateau dédié sous deux ans. « Si ça ne se fait pas d’ici là, ce sera trop tard » prévient le responsable.

Et des projets comme celui-là, le groupe on a d’autres puisque son directeur évoque également à une ligne entre Taapuna et Papeete mais aussi entre Maupiti et Bora bora. Toujours le même objectif : répondre aux besoins, relier les personnes et « améliorer leur quotidien ». « Il y a une route naturelle qui est la mer, on a des navires, on sait faire avec l’expérience qu’on a depuis plus de 30 ans sur Moorea », martèle Samuel Matton..

Un groupe « 100% décarboné »

Un autre objectif que se fixe la compagnie, sous 10 ans cette fois, c’est de réussir à « être un groupe 100% décarboné ». Un but difficilement atteignable aujourd’hui selon le directeur général qui explique que « la technologie n’est pas vraiment mature pour faire des navires avec zéro émission ». Dans un premier temps, le groupe projette donc de » compenser ses émissions carbones » en produisant par exemple de l’énergie photovoltaïque :

En attendant la mise en œuvre de tous ces projets ambitieux, l’Apetahi express effectuera son voyage inaugural cette semaine. Le départ se fera ce vendredi en direction de Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora bora avec un retour à Papeete prévu le lendemain.