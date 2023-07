95% de réussite au bac général en Polynésie

Les sessions de rattrapage sont passées, et les résultats complets sont désormais connus : 2872 Polynésiens ont obtenu leur baccalauréat cette année, avec des taux de réussite en hausse en filière générale, mais en baisse en filières technologique (86,6%) et professionnelle (91,7%). 26 élèves du pays obtiennent plus de 18/20 de moyenne, et donc les félicitations du jury.

Le ministère de l’Éducation n’attendait plus que les résultats des épreuves du second groupe pour communiquer sur les résultats du bac. C’est désormais chose faite : 2872 élèves polynésiens obtiennent le précieux sésame cette année. En filière générale, cela représente un taux de réussite de 95%, avec une augmentation de 1,7 points par rapport à 2022. La réussite à cet examen de fin de lycée, qui dépassait déjà les 80% avant Covid, a connu une nouvelle hausse avec l’application complète de la réforme du lycée, entamée en 2018, et qui accorde une place plus importante au contrôle continu dans la note finale de l’examen. Les taux de réussite sont en revanche en baisse au fenua dans la voie technologique (86,6% contre 91,7% en 2022) en voie professionnelle (80,6% contre 82,0% en 2022), mais ces filières avaient connu des résultats exceptionnels ces deux dernières années du fait de la crise Covid.

Le ministère note aussi que 1567 lauréats ont obtenu une mention. Plus d’un sur deux donc, mais ce sont aujourd’hui les mentions « Très bien » qui distinguent les plus les meilleurs élèves : ils sont ainsi 185 à l’avoir obtenu cette année, avec une moyenne générale de plus de 16/20. 26 autres ont même réussi à obtenir une moyenne supérieure à 18/20 synonyme de mention « Très bien avec les félicitations du jury ». Ces quelques 200 élèves ont été invités mercredi par le président Antony Géros à recevoir une « médaille du baccalauréat » qui salue « leur engagement et leurs efforts fournis tout au long de leur scolarité ».