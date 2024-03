Premières rencontres à Singapour pour Moetai Brotherson

Moetai Brotherson et sa délégation, partis de Tahiti vendredi, ont entamé leur programme de rencontres à Singapour par une visite à l’ambassade de France, et par un entretien avec la direction du groupe Accor. Le président du Pays veut attirer l’hôtellerie de grand luxe au fenua, tout en insistant sur un système de baux emphytéotiques.

Accompagné de son épouse et de ses conseillers Guillaume Colombani (tourisme) et Mareva Kitalong-Lechat (Affaires internationales) ainsi que de Warren Dexter, conseiller fiscalité au ministère de l’Économie), Moetai Brotherson a d’abord été reçu par l’ambassadrice de France à Singapour, Minh-Di Tang,

Ils ont ensuite rencontré Agnès Roquefort, la directrice monde du développement « luxe et lifestyle » du groupe Accor qui « pèse » 820 000 clés dans le monde, pour s’entretenir, selon le communiqué de la présidence, de « différentes options de constructions en matière d’hébergement hôtelier en s’appuyant sur un pôle d’investisseurs. » Le groupe Accor n’a plus qu’un seul hôtel sous gestion en Polynésie, le Sofitel Kia Ora Moorea, après la débâcle des Sofitel de Bora Bora et de Tahiti. Mais il ne désespère pas de faire un comeback, si l’on en croit la présidence, et « vise à faire du tourisme un pôle d’excellence avec la construction de plusieurs unités dans l’archipel de la Société et la formation du personnel local. »

Le Président a tenu, quant à lui, à réaffirmer que le bail emphytéotique conditionne toutes ces opérations de construction. Pour rappel, les six lots hôteliers du Village tahitien avaient été attribués en mars 2023, le gouvernement autorisant la conclusion de baux emphytéotiques de 99 an, qui n’ont au final pas été signés. Après les élections territoriales, si Moetai Brotherson déclarait préférer voir les investisseurs locaux s’impliquer, il s’interrogeait aussi sur la « cohérence » de leurs projets avec les ambitions touristiques du gouvernement. À Singapour, le président du Pays veut aussi vanter les mérites d’autres sites comme Tupai ou l’ancienne emprise du Hana iti de Huahine.

La délégation a également eu droit à la visite de la ferme aquaponique du Swisshotel et du Fairmont, la première au monde dans un complexe hôtelier. Installée en 2022, elle fournit, selon la direction, 600 kilos de légumes et 350 kg de poisson par mois, sans pesticides et sans coûts de transport ou d’emballage, en consommant 40 000 litres d’eau.