« Préoccupée », la majorité Tavini renouvelle tout de même sa confiance à Moetai Brotherson

La première séance plénière de l’année à l’assemblée était le moment de prendre le pouls de la majorité Tavini, autour de laquelle courent toutes les rumeurs depuis des semaines. Si Tony Géros a, dans son discours, confié la « préoccupation » de son groupe face à « l’attentisme » du gouvernement, il a aussi adressé ses encouragement à l’exécutif, dont il attend des projets de réforme importants en matière de fiscalité, de pouvoir d’achat et de protection sociale. Message entendu, a répondu à la même tribune Moetai Brotherson, qui promet un grand effort de concertation et a parlé d’un pays où « tout ne va pas si mal ». Pour couper court aux rumeurs de motion de défiance, le président a demandé un vote informel de confiance à l’assemblée. La majorité Tavini s’est levé et a applaudi en signe de soutien, mais maintient sa vigilance… Et son impatience.

Plus d’informations à venir