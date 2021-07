Près de 400 élus, dont sept maires du fenua, saluent les décisions du président Macron

382 élus, dont sept tavana de la majorité Tapura, ont salué dans une tribune parue dans le Journal du dimanche, « le courage des décisions prises par Emmanuel Macron », tant sur le plan sanitaire qu’économique.

« Si nos sensibilités politiques sont différentes, nos parcours divers, nous nous retrouvons tous aujourd’hui pour saluer le courage des décisions prises, la clarté du cap fixé » écrivent les 382 élus, issus de la droite ou du Parti socialiste. Parmi les signataires, on trouve également Édouard Fritch, Tearii Alpha, Michel Buillard, Simplicio Lissant, Tahuhu Maraeura, Frédéric Riveta et Gaston Tong Sang.

Sur le plan sanitaire, « l’objectif de vacciner tous les Français est ambitieux mais nécessaire » estiment les élus locaux, qui « depuis le début de l’année » sont « en première ligne de combat » de la vaccination, assurent-ils. « Nous serons au rendez-vous de cette nouvelle phase à la fois pour organiser la vaccination des Français qui, par millions, ont pris rendez-vous ces derniers jours et pour accompagner entrepreneurs, commerçants et responsables d’établissements publics dans la mise en place du passe sanitaire ». Les élus locaux disent aussi partager les « orientations annoncées » sur le plan économique : « la priorité donnée au travail, à la production et au mérite ». « Nous voulons dire, en particulier, notre disponibilité totale pour accompagner le plan d’investissement qui sera présenté à la rentrée », ont-ils ajouté.

Avec Outremers360°