Près de trois kilos d’ice saisis au fret international

Le 31 octobre, la douane a saisi dans le hangar du fret international à Faa’a près de 3 kilos d’ice dissimulés dans une caisse en provenance de Californie. C’est ce qu’a révélé aux médias, le procureur de la République Hervé Leroy. En deux mois, c’est la troisième saisie d’ice effectuée à l’aéroport.

C’est dans une caisse acheminée par fret en provenance de Californie que la drogue était dissimulée dans des boîtes de lait pour bébé. 2.786 kg, telle est la quantité mise à jour grâce au flair du chien des agents des douanes.

La destinataire du colis, une infirmière âgée de 48 ans, s’est présentée au service des douanes pour récupérer la caisse. Elle a été aussitôt interpellée.

En garde à vue, le 1er novembre, elle a reconnu avoir expédié ce colis à l’occasion d’un voyage aux USA, fin octobre, mais a déclaré que la drogue aurait été placée à son insu dans les boîtes de lait. Le 4 novembre elle était déférée au parquet, puis placée en détention provisoire.

Selon le procureur de la République, Hervé Leroy, au vu de la quantité saisie et du mode opératoire, l’hypothèse la plus vraisemblable est que l’interessée se serait associée à d’autres personnes, non interpellées à ce jour, pour réaliser cette opération.