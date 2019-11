Une convention pour labelliser les produits du terroir polynésien

Un projet de loi du Pays est en cours d’adoption, visant à instaurer en Polynésie française, pour les produits agricoles, forestiers, de l’artisanat traditionnel ou alimentaires et les produits de la mer, trois signes d’identification de la qualité et de l’origine, afin de valoriser les filières à haut potentiel. Une convention avec l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) va être signée à cet effet.

Au titre du soutien de l’État pour le développement de l’agriculture en Polynésie française, des discussions ont été engagées avec l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) afin d’arrêter les principes d’une collaboration avec les services techniques du ministère de l’Economie verte. Trois signes d’identification de la qualité et de l’origine, appellation d’origine, indication géographique, et label qualité supérieure, pourraient être apposés sur une sélection de produits locaux.

En ce sens, le Conseil des ministres a approuvé un projet de convention-cadre fixant 4 axes prioritaires d’intervention :

Conseil juridique sur la démarche « signe de qualité » menée par la Polynésie française

Veille juridique sur les marchés extérieurs à la Polynésie française, des produits disposant de signes de qualité officialisés (le seul produit concerné actuellement est le monoï de Tahiti)

Expertise et proposition d’actualisation du signe de qualité « appellation d’origine » existant pour le monoï de Tahiti

Appui à la création de « signes de qualité » de type AOP/IGP sur les filières Vanille de Tahiti (AOP), Rhum (IGP) et autres filières à fort potentiel, tel que notre huile de coco vierge, le miel ou encore le tamanu.

