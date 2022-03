Présidentielle : la liste des candidats est arrêtée

Le Conseil constitutionnel a officialisé ce lundi matin la liste des candidats qui ont réuni les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l’élection présidentielle. Ils seront à se présenter devant les électeurs pour le premier tour de la présidentielle, le 10 avril.

« Conformément à notre Constitution, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste officielle des candidates et candidats pour l’élection à la présidence de la République qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains ». C’est Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel qui a fait l’annonce ce lundi matin. « Depuis le 27 janvier dernier, nous avons recueilli les formulaires de présentation des candidats par les élus habilités, ce qu’on appelle communément les « parrainages » a rappelé l’ancien Premier Ministre.

Au total, le Conseil constitutionnel a reçu 13 672 formulaires de parrainages, dont 13427 ont été jugés valides. Ce qui veut dire que seul 32 % des 42 000 élus qui pouvaient parrainer l’ont fait. En 2017, ils avaient été 34%. Comme le rappelle notre partenaire Outremer360°, le taux est légèrement supérieur en Outre mer : 395 signatures étaient parvenues le 3 mars, à 24 heures de la clôture, sur 835 élus ultramarins.

Asselineau ou Taubira non qualifiés, Poutou sur le fil

Ces parrainages ont porté sur 65 personnalités différentes dont la plupart ont dû abandonner leur candidature faute d’un nombre insuffisant de signatures. C’est le cas notamment de l’ex-garde des Sceaux Christiane Taubira ou encore du candidat pro-Frexit François Asselineau (UPR), de Hélène Thouy, candidate du Parti animaliste, de Anasse Kazib, candidat de Révolution permanente, ou de Georges Kuzmanovic, candidat de République souveraine. Certains parrainages d’élus s’étaient même porté sur des personnalités non candidates : l’ancien chef d’État François Hollande, l’astronaute Thomas Pesquet ou encore l’humoriste Guillaume Meurice ont tous reçu des signatures.

Seuls 12 candidats ont, au final, passé la barre des 500 signatures, dont le candidat du NPA Philippe Poutou, qui a réuni ses signatures sur le fil. Douze, c’est autant de candidats qu’en 2007, et un de plus qu’en 2017. Comme le précise Ouest-France, le pic avait été atteint en 2002 avec seize candidats, alors qu’il y en avait seulement six en 1995, cinq en 1988 et quatre en 1981. Le système des parrainages, créé en 1962 pour limiter le nombre de candidats à l’élection et éviter les candidatures « fantaisistes », a été durement critiqué ces dernières semaines, même si l’ensemble des candidats de premiers plans sont finalement parvenus à valider leurs signatures.