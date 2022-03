Presidentielle : Taubira jette l’éponge, faute de parrainages

L’ancienne garde des Sceaux et ancienne députée de Guyane, Christiane Taubira, a annoncé ce mercredi renoncer à la Présidentielle 2022. « Nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages » a-t-elle concédé. Les précisions de notre partenaire Outremer 360°.

Un « empêchement ». C’est ainsi que Christiane Taubira a qualifié sa difficulté à réunir les 500 parrainages nécessaires pour officialiser sa candidature à la Présidentielle 2022. Épinglant les partis politiques qui « n’ont plus que leur capacité de nuisance », elle estime que ce « filtre administratif » de parrainages est « obsolète » et « vit ses dernières heures ». « Dans une démocratie, on n’élimine pas par un filtre administratif mais par le suffrage universel », a-t-elle poursuivi, « cette campagne lui sera fatale et c’est une bonne nouvelle ».

Avec 181 parrainages ce mardi 1er mars, l’ancienne garde des sceaux a en effet peu de chances de récolter les 500 signatures avant vendredi. Elle se trouve très loin derrière Valérie Pécresse et ses 2457 parrainages, Emmanuel Macron et ses 1785 parrainages ou encore, Anne Hidalgo et ses 1318 parrainages. Pour rappel, Éric Zemmour et Marine Le Pen ont, de leurs côtés, réussi à valider leur candidature mardi grâce à la banque de parrainages mise en place par François Bayrou.

Regrettant les « nombreuses promesses des élus qui ne se sont pas concrétisées », Christiane Taubira entend toutefois continuer à se faire entendre durant cette campagne. « Nous allons faire campagne » a-t-elle affirmé, « nous allons continuer à nous battre ». Elle n’a pour l’heure pas adressé de soutien à un candidat à gauche, et a constaté l’échec de sa volonté de la réunir. « La gauche est embourbée dans une impasse (…). J’ai tendu la main. Je n’y ai mis aucun préalable ni aucune condition. J’ai essayé le mieux possible d’accomplir cette union de la gauche. Nous constatons qu’elle reste pour l’instant impossible ».

Déclaration | Christiane Taubira https://t.co/xESZTdazmo — Christiane Taubira (@ChTaubira) March 2, 2022

L’ancienne garde des Sceaux a salué « la très forte mobilisation, avec ténacité et enthousiasme, la très forte mobilisation des bénévoles du collectif Taubira 2022, de quelques bénévoles de la Primaire populaire également, de mon équipe de campagne, de quelques élus qui ont fait le choix courageux d’obéir à leur conscience plutôt qu’à leur parti pour certains d’entre eux ». « Ma candidature a été légitimée par un processus démocratique inédit (…) C’est cette candidature qui se trouve empêchée par un dispositif administratif », a-t-elle également déclaré.

Annoncée le 15 janvier puis adoubée par la Primaire populaire fin janvier, la candidature de Christiane Taubira a été parsemée d’embûches, notamment le retrait du Parti radical de Gauche de sa campagne, son oral jugé raté devant la Fondation Abbé Pierre ou encore, les critiques sur un programme estimé flou voir inconnu.