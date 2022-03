Emmanuel Macron : «Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie»

Emmanuel Macron s’est exprimé ce mercredi matin en direct de l’Élysée au sujet de la guerre en Ukraine. Le chef de l’Etat a évoqué les discussions avec le président russe Vladimir Poutine, la question de l’énergie et l’action de communauté internationale.

« Le Président Poutine a choisi la guerre », mais la France « n’est pas en guerre contre la Russie ». Voilà le message du chef de l’État qui s’exprimait ce mercredi depuis l’Élysée. « Cette guerre est le fruit d’un esprit de revanche », a affirmé Emmanuel Macron, avec fermeté. Vladimir Poutine a justifié l’invasion de l’Ukraine initiée le 24 février par sa volonté de parvenir à une « à une dénazification » du pays et par une stratégie « d’agression » de l’OTAN. Le chef de l’État français a démenti les accusations du Président russe : « Il n’y a pas de troupes ni de bases de l’OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n’est pas agressée, elle est l’agresseur. Cette guerre est encore moins une lutte contre le nazisme, c’est un mensonge, une insulte à l’histoire de la Russie et de l’Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte-à-côte contre le nazisme ». Emmanuel Macron a déploré ce « retour brutal du tragique dans l’Histoire », faisant référence aux blessures du passé.

Action diplomatique et économique

Emmanuel Macron a évoqué l’action de la communauté internationale : « En soutenant le peuple ukrainien par des convois humanitaires et avec la livraison de matériels et équipements pour se défendre. (…) La communauté nationale a montré son unité. Nombre d’événements sportifs et culturels ont été annulés. » Emmanuel Macron a remercié les journalistes dépêchés en Ukraine pour leur travail et leur mobilisation pour le droit à l’information. Les relations diplomatiques avec la Russie ne sont elles, pas coupées : « Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous savons tous ce qui nous lie au peuple russe », a assuré Emmanuel Macron. « J’ai choisi de rester et je resterai en contact avec Vladimir Poutine pour le convaincre de renoncer aux armes, dans le cadre de pourparlers en cours. »

Du côté économique, la croissance française sera « immanquablement affectée » par la guerre en Ukraine et les sanctions internationales. « Nous épaulerons les secteurs les plus exposés en recherchant de nouveaux fournisseurs, des débouchées commerciales », a assuré le chef de l’État, appelant à mettre en place un plan de résilience économique et sociale pour répondre à toutes ces difficultés. Emmanuel Macron une stratégie de développement d’une stratégie d’indépendance énergétique. « Je réunirai les 10 et 11 mars prochains les chefs d’État et de gouvernement européens pour décider sur ces sujets. Notre Europe a déjà montré unité et détermination, elle est entrée dans une nouvelle ère. Il faut poursuivre. »