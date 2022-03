Le 10 mars à 10 heures, tous à vos livres !

Que faites-vous le 10 mars, à 10 heures ? Le Centre national du livre organise un événement pour promouvoir la lecture : arrêter ses activités pendant quinze minutes et se plonger dans un livre. Baptisé #10marsjelis, cet événement est également proposé en Polynésie française.

Quinze minutes de lecture le 10 mars à 10 heures. C’est la proposition de l’événement #10marsjelis qui invite tous ceux qui le souhaitent à arrêter leur activité quotidienne pendant un moment et se plonger dans un livre. Cette opération nationale est proposée également en Polynésie française par l’association des Éditeurs de Tahiti et des îles. C’est tout simple, il suffit de réserver la date du 10 mars à 10h, tout arrêter et prendre un livre ! Il est possible de prendre une photo ou une vidéo pour la poster sur les réseaux sociaux #10marsjelis #lireenpolynesie. Et si jamais vous n’avez pas de livre sous la main, l’association mettra à disposition des extraits d’œuvres locales sur sa page Internet (https://lireenpolynesie.fr/10marsjelis/). Depuis 2018, le « quart d’heure lecture » est proposé dans les écoles et établissements scolaires, espérant réveiller chez les enfants et adolescents le goût pour la lecture. La lecture est devenue « grande cause nationale » pour une année entière et le centre national du livre multiplie les actions pour promouvoir la lecture.