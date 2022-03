Les antivax néo-zélandais évacués de la place du Parlement à Wellington

La police néo-zélandaise a repris mercredi (mardi en Polynésie) le contrôle de la place du Parlement dans la capitale Wellington, après 23 jours de manifestations des opposants à la vaccination contre le Covid, rapporte le site Stuff.

87 personnes ont été arrêtées, et 7 officiers de police ont été transportés à l’hôpital. Les protestataires ont allumé plusieurs feux et jeté des pavés, des chaises, de petits engins explosifs et des détritus sur les forces de l’ordre qui ont répliqué avec des canons à eau et des bombes lacrymogènes.

La Première ministre Jacinda Ardern a exprimé sa tristesse devant de telles scènes, mais elle a réaffirmé que les manifestants ne définiront pas la réponse néo-zélandaise à la crise sanitaire.

Depuis ce matin, une opération massive de nettoyage des rues adjacentes au Parlement est en cours.