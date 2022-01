Prévention de la délinquance : car-bass, chiens errants et incivilités parmi les priorités

Car-bass, runs, chiens errants et incivilités « quotidiennes » feront partie des focus du plan de prévention de la délinquance 2021 – 2024 signé par l’État, le Pays, et le procureur général ce mardi midi. Les autres priorités ne changent pas : violences intra-familiales, qui restent à un niveau anormalement élevé, lutte contre les pratiques addictives et contre la délinquance juvénile.

État, Pays, tavana, justice, forces de l’ordre, associations… Ils étaient tous réunis, ce mardi à la présidence pour une sixième réunion plénière du Conseil de prévention de la délinquance. L’occasion de faire un point chiffré sur les violences intrafamiliales, les infractions liées aux addictions ou la délinquance juvénile. Et même si le conseil n’a étudié que les chiffres de 2020 – globalement en baisse par rapport à ceux de 2019, mais qui ont pu être affectés par le confinement, les couvre-feu et autres mesures sanitaires – Dominique Sorain s’est dit satisfait de cette « bonne dynamique ». « Mais on a toujours des préoccupations très fortes notamment sur les violences intrafamiliales, explique le haut-commissaire. Autant sur tous les autres sujets en matière de délinquance, nous sommes très en-dessous de la moyenne nationale, autant pour les violences intrafamiliales, nous sommes au dessus. Donc il faut que nous nous concentrions aussi sur ce sujet ».

L’occasion, surtout de fixer les priorités pour les trois années à venir. Les violences faites aux femmes, la lutte contre les trafic et les addictions, dans lesquels les autorités incluent la consommation d’alcool, en cause dans de nombreuses affaires de violences physiques ou routières, ou encore la délinquance juvénile restent au premier rang. Mais s’ajoute tout de même, dans la convention signée par Dominique Sorain, Édouard Fritch, et le procureur général près la Cour d’appel de Papeete, Thomas Pison, une nouveauté : la « tranquillité de vie », thématique particulièrement mise en avant par les tavana. Car-bass et « runs » nocturnes, chiens errants, mais aussi « incivilités » ou « agressivités »… « Il s’agit de faire en sorte que les gens puissent vivre tranquillement, sans problème de sécurité, et sans nuisance », insiste le Dominique Sorain. La lutte contre ces actes de délinquances « du quotidien » implique une « organisation spécifique » pour les forces de l’ordre ou la justice, mais implique surtout de réunir plus fréquemment les comités locaux de prévention de la délinquance. « Ces actions doivent continuer par delà les questions de crise sanitaire, parce que cela concerne le quotidien de tous nos concitoyens », précise le haussaire.