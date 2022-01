Élections, indépendance, assemblée, mairie de Paea : Tony Géros était l’invité de la rédaction

Tony Géros était l’invité de la rédaction de Radio1 ce mardi. Avec lui, nous avons évoqué les élections présidentielles et législatives qui se profilent, la mue souverainiste du Tahoeraa, l’obligation vaccinale et la TVA sociale, et son action dans sa commune de Paea.

Alors qu’approchent plusieurs échéances électorales, le Tavini comme les autres partis polynésiens a été sollicité par des représentants des partis nationaux en quête de parrainages et de soutiens. Mais rien n’est arrêté pour l’instant, explique Tony Géros. Le Tavini va réunir le 5 février prochain un « mini congrès » afin de se positionner. Une lettre résumant les « fondamentaux idéologiques » du Tavini sera adressée aux partis nationaux. Selon leur réponse, le Tavini donnera, ou pas, des consignes de vote à l’élection présidentielle.

Concernant les élections législatives, Tony Géros défend le choix de deux jeunes candidats – Temata’i Le Gayic sur la 1ère circonscription et Steve Chailloux sur la 2e – comme la matérialisation de l’appel du Tavini à la jeunesse pour qu’elle s’engage politiquement. Mais si leurs chances paraissent minces, pour le vice-président du Tavini, il ne faut pas les sous-estimer, ni durant la campagne, ni à l’Assemblée nationale s’ils y accèdent : « Leur force c’est qu’ils sont bilingues, et ce sont véritablement des ténors du débat »

Quant à Moetai Brotherson, sa candidature à sa propre succession sur la 3e circonscription résulte du travail de terrain du député, dit Tony Géros : « au niveau local, son aura a décuplé, on peut dire qu’il y a une satisfaction qui est pratiquement globale au niveau du travail qu’il a fait. Et il y a encore beaucoup qui reste à faire, donc sans hésitation il s’est présenté à nouveau ».

Amuitahiraa : « C’est pas en changeant de nom qu’on révolutionne l’esprit des gens »

Sur la mue souverainiste du Tahoeraa Huiraatira, qui chasse à présent sur les plates-bandes bleu ciel, Tony Géros reste dubitatif, mais estime qu’elle est plus utile que réellement dangereuse pour le Tavini : « avant d’être associé à la France, il faut d’abord militer pour la souveraineté pleine et entière. La chance que nous avons, c’est qu’au Tavini, on en parle depuis 1977. »

Le responsable indépendantiste reste persuadé que la voie de l’indépendance doit passer par l’ONU, seule à même de donner « un arbitrage incontestable », car seul le consensus d’une assemblée de 193 pays pourra peser dans une négociation avec la France. Mais il reconnait que dans ce cadre le rôle de l’ONU n’est pas toujours bien compris de son propre électorat.

« Le Polynésien ne sait pas ce que c’est le racisme »

Incompréhension aussi, plaide Tony Géros, sur les propos de Richard Tuheiava à l’encontre de Léo Marais qui brigue la mairie de Arue. « Le Polynésien ne sait pas ce que c’est le racisme, parce qu’il n’est pas raciste lui-même. Par contre il est protectionniste de son identité, de son territoire, de ses ressources naturelles (.) C’est peut-être à ce titre qu’on peut assimiler les paroles de Richard, en parlant plutôt de jacobinisme ma’ohi. » Une formule qui reste vague, car le qualificatif de Jacobin a été vidé de son sens depuis la Révolution, tant sont nombreux et différents ceux qui s’en sont réclamés depuis.

À l’assemblée, le « non respect du règlement intérieur » et un débat fiscal « inacceptable »

Sur les deux grands dossiers récents traités par l’assemblée, où il préside le groupe Tavini, Tony Géros rappelle son opposition à l’obligation vaccinale, et les efforts déployés par la majorité pour étouffer la proposition du Tavini d’abroger la loi, d’abord en commission, puis en retirant son accord pour son examen selon la procédure de la question préalable deux jours avant la séance : « C’est pire que de l’obstruction, parce que c’est le non respect du règlement intérieur. » Quant à la TVA sociale, contre laquelle le Tavini a voté, il rappelle que son parti avait tiré la sonnette d’alarme dès « les années 1998-2000 ». Il considère qu’intégrer la TVA sociale dans une plus vaste réforme fiscale a été pour le gouvernement le moyen de « noyer la réflexion des élus, et je dis que c’est maladroit et que c’est inacceptable. » Mais il garde les propositions du Tavini dans ce domaine, dit-il, pour les débats des élections territoriales en 2023.

A Paea, une plainte déposée contre la 6e adjointe au maire

Dans cette mairie qu’il a remportée à la 5e tentative en 2020, Tony Géros a subi en mai dernier, dit-il, des « attaques physiques, verbales et matérielles » de la part de la 6e adjointe au maire : « de la part d’une élue investie d’une fonction d’officier de police judiciaire, c’est quand même difficile à accepter. J’ai déposé un recours en correctionnelle. » L’ambiance au conseil municipal, dit-il, est calmée « pour l’instant ».

Lutte contre les nuisances sonores et les chiens errants : des débuts difficiles

Tony Géros s’est illustré ces deux derniers mois par sa volonté de régler les problèmes de nuisances sonores et de chiens errants dans sa commune. Deux dispositifs ont été mis en place. Celui concernant les nuisances sonores a déjà permis un certain retour au calme, mais il se heurte à l’insuffisance des effectifs de la police municipale que ne compense pas la collaboration avec la gendarmerie, pourtant négociée à l’avance.

Quant aux animaux errants, Tony Géros attend toujours le feu vert de la fourrière intercommunale créée avec la commune voisine de Punaauia.