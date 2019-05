Pirae : la commune crée 22 emplois et annonce la vidéosurveillance pour 2020

Les mauvaises langues diront que ça sent les élections, les responsables de la commune diront que ça répond aux « nécessités de service public ». Il n’empêche que Pirae a voté fin avril la création de 22 emplois communaux, et la finalisation de son futur système de vidéosurveillance des espaces publics. Les explications du directeur général des services de la mairie de Pirae, Gilles Lorphelin.

Pirae cherche à pourvoir 5 emplois à temps partiel et 17 à temps plein, 8 en catégorie D, 10 en catégorie C, et 3 en catégorie B. Les recrutements seront échelonnés au cours de l’année 2019, et leur l’impact budgétaire a été estimé à plus de 20 millions de Fcfp cette année, et 50 millions l’année prochaine. Au total, la commune emploie 229 personnes.

38 caméras début 2020

Pirae travaillait depuis quelques mois sur la vidéosurveillance, dans le cadre de son programme de prévention de la délinquance. Le conseil municipal a voté le 25 avril dernier la délibération correspondante : 38 caméras seront installées dans la zone de Aorai Tini Hau, sur les accès à la mer et autour des établissements scolaires.

« La partie études est réalisée, et là nous sommes sur la phase de financement avec l’État, la réalisation se déroulera en fin d’année pour être opérationnelle au premier trimestre 2020, » dit le directeur général des services Gilles Lorphelin.