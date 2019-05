L’indépendantiste Roch Wamytan prend la présidence du Congrès calédonien

Après les élections provinciales du 12 mai dernier, remportée par le mouvement Avenir en confiance de Sonia Backès, le leader indépendantiste a été élu président du Congrès, avec l’appui d’une nouvelle formation, l’Éveil océanien.

En Nouvelle-Calédonie, l’indépendantiste Roch Wamytan, chef du groupe UC-FNLKS, est devenu vendredi (jeudi à Tahiti) président du Congrès avec 29 voix sur 54 au second tour, contre 25 voix à la candidate de Calédonie Ensemble, Magali Manuohalalo. Roch Wamytan a bénéficié du report de voix de l’Eveil océanien, un nouveau parti représentant les communautés de Wallis-et-Futuna, et qui était plutôt donné comme favorable aux loyalistes à l’issue des élections. Roch Wamytan va donc exercer son 4e mandat au poste de président du Congrès, où il succède à Gaël Yanno.

Le camp loyaliste divisé

L’Avenir en confiance de Sonia Backès, vainqueur des élections provinciales le 12 mai dernier, ne proposait pas de candidat, en raison de l’accord envisagé avec Calédonie ensemble pour le partage des responsabilités : la présidence du gouvernement à Sonia Backès, celle du Congrès à Calédonie ensemble. Dès jeudi dernier, un communiqué d’Avenir en confiance expliquait : « Philippe Gomès a malheureusement balayé cette offre généreuse et responsable, refusant ainsi la constitution d’une majorité non indépendantiste. Celui qui a été sèchement battu dans les urnes, souhaite mener une politique de la terre brûlée qui fait peser le risque à toute la Nouvelle-Calédonie et à ses habitants d’une crise institutionnelle et démocratique, dont les conséquences économiques et sociales seront destructrices. »

Ce sont donc les trois élus de L’Éveil océanien, et Louis Kotra Uregei, du Parti travailliste, qui ont permis à Roch Wamytan de surfer sur les divisions du camp loyaliste et de prendre la présidence du Congrès.