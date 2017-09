Prévention et compétition pour le Relais des cop’s

L’association sportive Team Police Nationale 987 organise son premier évènement sportif le 30 septembre prochain. Le Relais des cop’s est la première course cycliste en relais du fenua. L’occasion pour les agents sportifs de la DSP de faire passer quelques messages de préventions.

Le Relais des cop’s est le premier événement de la toute jeune section cycliste de l’association sportive de la Direction de la sécurité publique (DSP). Et pour cette première, l’association se lance dans un relais cycliste tout autour de Tahiti, le 30 septembre prochain. Chaque équipe doit être formée de cinq membres avec l’obligation d’une femme au minimum par équipes. La course est bien évidemment ouverte à tous, compétiteurs et amateurs. Pour se repérer, trois groupes ont été créés, le groupe des « uniformes », un groupe pour les entreprises, et un groupe open ouvert aussi bien aux semi-pro qu’aux familles. Tous devront effectuer la course de 117 km, séparée en quatre relais autour de l’île. Karl Quetier, de la section cyclisme de l’association, détaille les différents relais du parcours.

Les sportifs les plus aguerris devraient boucler le tour en 3h30. Et pour les amateurs, il faudra sans doute 5h30. Mais aucune contrainte de chrono n’est fixée. A la DSP, déjà quatre équipes se sont formées. L’organisation attend en tout 60 équipes, 20 par groupes, soit à peu près 300 coureurs pour ce premier relais. Face à un si large publique, les agents de la DSP compte profiter de la course pour faire de la prévention. Une piste cyclable sera installée en face du commissariat pour les plus jeunes cyclistes.

Les fonds récoltés lors des inscriptions seront reversés pour partie à une association caritative, dont le choix est en cours. Le reste sera utilisé pour l’organisation du relais en 2018. En effet l’association compte bien pérenniser son événement et pourquoi pas l’ouvrir à l’international sur l’exemple de la ronde tahitienne. Les policiers sportifs ont également pour projet d’accueillir les championnats de France Police d’ici deux ans.

L’association Team Police Nationale 987 regroupe également d’autres sports, parmi lesquels la plongée sous-marine. Il est d’ailleurs question de battre le record du monde de plongée détenu par la Réunion. Il faudra dépasser le nombre de 110 plongeurs en même temps à 18 mètres ! Une tentative de record prévu au mois de mai 2018.

Pratique :

Inscriptions au magasin Pacific Cycles. Le prix est fixé à 4 500 Fcfp par cyclistes, comprenant un maillot et une collation à l’arrivée.