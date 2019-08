Promenade santé pour les seniors

Vendredi 30 août une marche pour la santé des quinquas et des seniors se tiendra dans la vallée de la Fautaua de 8h00 à midi. Les places sont limitées à 80 participants pour cette balade champêtre ponctuée d’un cours de tai chi.

« La vieillesse est un naufrage » écrivait le général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre. De nos jours elle est plutôt perçue comme une seconde vie, où le senior a plus de temps à consacrer aux loisirs et à sa santé. Les seniors n’ont plus grand chose à voir avec ceux des décennies passées.

Ainsi, le vendredi 30 août se tiendra dans la vallée de la Fautaua de 8 heures à midi, une marche pour la santé des quinquas et des seniors. Limité à 80 personnes, cet événement est totalement gratuit pour les participants. À la pause prévue à mi-chemin, une courte séance de Tai Chi sera assurée par l’instructrice de l’école de Tai Chi Intégral.

Pour Ralph Maamaatuaiahutapu, à l’origine de la première marche en 2016, l’objectif est de s’occuper du bien-être des seniors et des problèmes de santé qu’ils peuvent rencontrer.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en contactant directement Ralph Maamaatuaiahutapu au 87 74 17 19. Pour de plus amples informations vous pouvez consulter sa page Facebook Happy Quinquas et Seniors