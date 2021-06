Punaauia a inauguré son nouveau parc Taapuna

Pontons rénovés, une base nautique, un espace de stockage de va’a, une mise à l’eau sécurisée, des espaces jeux, des tables de pique-nique, un espace restauration… L’ancien site des « 3 pontons » ou « Orohiti » a été entièrement rénové et aménagé pour devenir le parc Taapuna. Il a été inauguré ce mardi matin.

Le maire Simplicio Lissant avait le sourire mardi matin. Les dauphins ont créé l’attraction côté lagon, « un bon signe », répétaient à l’envie le maire et ses adjoints, et les toutes nouvelles Miss élues depuis peu ont ravi les spectateurs côté terre. L’inauguration du parc Taapuna, site connu sous le nom des « 3 pontons » ou « Orohiti », s’est déroulé sous les meilleurs auspices. Entièrement réaménagé, le parc comprend des espaces loisirs et restauration, des sanitaires avec des douches, les fameux trois pontons ont été agrandis, sécurisés et remis aux normes, un espace de stockage pour les va’a et une base nautique Dive & Sea où il sera possible de faire toutes sortes d’activités, et enfin des agrès pour le sport et un slipway pour une mise à l’eau sans risque de glissade. D’une superficie de 8 000 m2, il a fallu un an et demi pour les travaux, un retard dû à l’épidémie de Covid-19 et 203 millions de Fcfp que la mairie a financé sur fonds propres pour faire aboutir ce projet. Simplicio Lissant a eu droit aux compliments du président de l’Assemblée et maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang : « L’inauguration d’un tel projet est l’aboutissement de beaucoup de temps et d’énergie. Et en plus financé sur fonds propres ! L’autonomie financière d’une commune est très importante. »

Avec ce nouvel espace, le tavana de Punaauia espère « dynamiser » sa commune et « redonner un accès à la mer » à sa population.

Du côté de l’espace restauration, quatre roulottes se partageront le site et c’est aussi avec beaucoup de joie qu’elles se sont installées côté mer, comme l’avoue Maïlee.

Enfin, à la base nautique, Alexandre, le gérant, se dit ravi également !

Le parc est également accessible à la population à mobilité réduite avec une table de pique-nique conçue spécialement pour elle mais surtout un accès mer leur permettant de se baigner avec un tapis allant jusqu’à l’eau. Les panneaux sont en français et en reo tahiti assurant la promotion de la langue tahitienne, deux parkings ont été aménagés côté mer et au pied de la passerelle côté montagne. Il sera ouvert de 5h à minuit et gardienné. « C’est un site rempli d’histoires qui est aujourd’hui réaménagé et rénové pour devenir un parc multi-activités, tourné vers la mer, convivial et moderne, a expliqué Simplicio Lissant dans son discours. Punaauia reconquiert son littoral pour les familles. » D’autres projets d’aménagement sont en cours dans la commune, notamment au pied de la montée de Vaitavere et le tavana espèce voir d’autres parcs comme Vaipoopoo et Taapuna se créer du côté du musée de Tahiti et des îles et dans les jardins de Toaroto.